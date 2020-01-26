雨變小了！ 強烈冷氣團初三南下 冷到週六

今氣溫受到降雨及鋒面影響，各地高溫較昨天下降2至5度。（資料照）

2020-01-26 15:38:15

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到鋒面通過影響，各地轉為溼冷的天氣型態，西半部地區及基隆北海岸清晨有較明顯陣性降雨，東半部地區也有短暫陣雨，此波降雨白天開始逐漸緩和、劇烈程度降低，但依然是有雨天氣。

今日氣溫受到降雨及鋒面影響，各地高溫較昨天下降2至5度，北部高溫約18至21度，其他各地高溫也只有21至25度。入夜後冷空氣南下後，中部以北低溫14至16度，其他地區低溫17至20度，民眾需注意增添衣物保暖，外出也要攜帶雨具備用。

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今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

週一、週二（27日、28日，初三、初四）強烈大陸冷氣團逐漸南下，各地氣溫逐步下降，到了初三深夜，西半部及東北部地區低溫只剩下13至15度，高屏及花東也只有17、18度。受到華南雲雨區東移，水氣整體偏多，各地降雨機率仍偏高，但發生較大雨勢的機率下降，主要的降雨區域轉為東半部及迎風面地區為主。

週三至週六（29日至2月1日，初五至初八）強烈大陸冷氣團持續影響，天氣型態逐漸從濕冷轉為乾冷，僅剩花東有零星雨勢。西半部在夜間清晨容易因輻射冷卻現象出現低溫，台南以北及東北部地區氣溫僅10至13度，空曠地區或近山區的平地氣溫可能更低，高屏及花東則是只有13至15度左右，北部地區受冷空氣影響最大，白天高溫甚至僅有15度左右。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 20 19 ~ 22 22 ~ 23 21 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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