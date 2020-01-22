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小年夜天氣溫暖舒適！初一午後開始變天、初四轉乾冷

中央氣象局預報，明（23）日環境仍為偏東南風的型態，各地天氣溫暖穩定，僅東半部偶而雲多有零星降雨；溫暖舒適的天氣將從大年初一（25日）午後轉為濕冷，並持續到大年初三（27日），接著在大年初四（28日）至初五（29日）則會逐漸轉為乾冷，可以提前準備保暖衣物。（資料照）

中央氣象局預報，明（23）日環境仍為偏東南風的型態，各地天氣溫暖穩定，僅東半部偶而雲多有零星降雨；溫暖舒適的天氣將從大年初一（25日）午後轉為濕冷，並持續到大年初三（27日），接著在大年初四（28日）至初五（29日）則會逐漸轉為乾冷，可以提前準備保暖衣物。（資料照）

2020-01-22 21:08:44

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明（23）日環境仍為偏東南風的型態，各地天氣溫暖穩定，僅東半部偶而雲多有零星降雨；溫暖舒適的天氣將從大年初一（25日）午後轉為濕冷，並持續到大年初三（27日），接著在大年初四（28日）至初五（29日）則會逐漸轉為乾冷，可以提前準備保暖衣物。

氣象局預報表示，明日環境仍為偏東南風的型態，各地天氣溫暖穩定，白天高溫普遍達25至27度，中南部可達27度以上，南部局部地區則可接近30度；天氣上僅東半部偶而雲多有零星降雨。

「天氣風險公司」指出，春節連續假期天氣大致可以分成溫暖舒適、濕涼和乾冷3個階段，溫暖舒適的天氣將從大年初一午後轉為濕冷，並持續到大年初三，接著在大年初四至初五則會逐漸轉為乾冷，受到入冬以來最強的冷氣團影響，有機會達到強烈冷氣團甚至寒流等級，可以提前準備保暖衣物。

紫外線方面，明天除澎湖縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣為橘色「高量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。

空品方面，明日西半部風速偏弱，且清晨、夜間易有逆溫現象，水平及垂直擴散條件較差，易使污染物累積；中部山區及雲嘉南、高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，夜間及清晨雲嘉南以南局部地區可能達紅色警示等級。

此外，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高一些，請民眾在進行交通往返時，記得留意相關資訊。

各地天氣溫暖穩定，白天高溫普遍達25至27度，中南部可達27度以上，南部局部地區則可接近30度。（圖擷取自中央氣象局）

各地天氣溫暖穩定，白天高溫普遍達25至27度，中南部可達27度以上，南部局部地區則可接近30度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除澎湖縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣為橘色「高量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除澎湖縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣為橘色「高量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，夜間及清晨雲嘉南以南局部地區可能達紅色警示等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，夜間及清晨雲嘉南以南局部地區可能達紅色警示等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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