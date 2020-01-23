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除夕北東局部雨！鋒面影響 南部多雲到晴、溫差大

中央氣象局預報，明（24）日除夕除東半部仍有局部短暫雨外，北部地區也將轉為雲多偶飄雨的天氣型態，中南部地區則維持多雲到晴的天氣；建議可以把握初一前外出拜年、走春，初二後不但會由暖轉冷，還會由乾轉濕。（資料照）

中央氣象局預報，明（24）日除夕除東半部仍有局部短暫雨外，北部地區也將轉為雲多偶飄雨的天氣型態，中南部地區則維持多雲到晴的天氣；建議可以把握初一前外出拜年、走春，初二後不但會由暖轉冷，還會由乾轉濕。（資料照）

2020-01-23 20:43:18

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明（24）日除夕除東半部仍有局部短暫雨外，北部地區也將轉為雲多偶飄雨的天氣型態，中南部地區則維持多雲到晴的天氣；建議可以把握初一前外出拜年、走春，初二後不但會由暖轉冷，還會由乾轉濕。

氣象局預報表示，明（24）日鋒面南移至台灣北部海面，除東半部仍有局部短暫雨外，北部地區也會轉為雲多偶飄雨的天氣型態，中南部地區則不受影響，仍是多雲到晴的天氣。

溫度方面，清晨各地低溫17至20度間，介於舒適與微涼間，白天北部及東半部地區高溫約25、26度，北部地區將比今日降3至4度；中南部地區高溫則可達26至29度、感受稍悶熱，且日夜溫差比較大，應適時調整衣物、避免著涼。

「天氣風險公司」指出，預計鋒面將在明日除夕到初一（25日）間抵達台灣北部海面，建議可以把握初一前外出拜年、走春，初二後不但會由暖轉冷，還會由乾轉濕。

紫外線方面，明天除澎湖縣、台中市、雲林縣、嘉義縣市、南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣以及花蓮為橘色「高量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。

空品方面，明日雲嘉南空品區以北擴散條件普遍良好，高屏空品區位於下風處，仍須留意污染物累積；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「普通」等級。

此外，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率尤高，交通往返請留意相關資訊；台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風出現，海浪也較大，從事海邊活動及海上作業時請注意安全。

溫度方面，清晨各地低溫17至20度間，介於舒適與微涼間，白天北部及東半部地區高溫約25、26度，北部地區將比今日降3至4度；中南部地區高溫則可達26至29度、感受稍悶熱，且日夜溫差比較大，應適時調整衣物、避免著涼。（圖擷取自中央氣象局）

溫度方面，清晨各地低溫17至20度間，介於舒適與微涼間，白天北部及東半部地區高溫約25、26度，北部地區將比今日降3至4度；中南部地區高溫則可達26至29度、感受稍悶熱，且日夜溫差比較大，應適時調整衣物、避免著涼。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除澎湖縣、台中市、雲林縣、嘉義縣市、南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣以及花蓮為橘色「高量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除澎湖縣、台中市、雲林縣、嘉義縣市、南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣以及花蓮為橘色「高量級」，其他縣市皆為黃色「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「普通」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「普通」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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