把握小年夜好天氣！ 初二鋒面通過轉有雨

中央氣象局指出，今天小年夜（23日）環境仍為偏東南風的型態，各地天氣溫暖穩定，白天高溫普遍達25至27度，中南部更可達27度以上，其中南部局部地區預計仍有30度左右高溫出現之機率。（資料照）

2020-01-23 11:22:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天小年夜（23日）環境仍為偏東南風的型態，各地天氣溫暖穩定，白天高溫普遍達25至27度，中南部更可達27度以上，其中南部局部地區預計仍有30度左右高溫出現之機率；天氣上僅東半部偶而雲多有零星降雨，但整體仍可見陽光。

氣象局表示，今日台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，日夜溫差大，僅東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨。今、明兩天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；明日台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至9級強陣風。

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氣象局預估，週五、週六（24日、25日）鋒面位於台灣北部海面，除了東半部地區仍有局部短暫雨以外，北部地區也因鋒面接近而有小範圍降雨的機率，中南部則不受影響，仍維持多雲到晴的天氣；北台灣高溫略降，其他地區氣溫變化不大。

下週日（26日）鋒面通過，隨後東北季風增強，加上南邊水氣開始移入，轉為全台有雨的天氣型態，提醒大家拜年、外出活動別忘了攜帶雨具；隨著東北季風增強，各地也開始有下降的趨勢，其中北台灣氣溫降幅最明顯。

下週一、下週二（27日、28日）除東北季風持續影響外，華南雲雨區也開始東移供應旺盛水氣，使得台灣附近大氣環境相當不穩定，全台都容易有斷斷續續的降雨，局部地區雨勢會較為明顯，提醒大家留意；冷空氣持續南下，各地氣溫下降，這波冷空氣的強度頗為接近大陸冷氣團，請做好保暖工作；另外，這兩天由於水氣多且氣溫降，在3000公尺以上高山，只要水氣、低溫搭配得上皆有降雪機率。

空氣品質方面，根據環保署空氣品質預報資訊，23日環境風場為偏東至東南風，西半部及金門、馬祖易有霧發生影響能見度；西半部風速偏弱，且清晨、夜間易有逆溫現象，水平及垂直擴散條件較差，易使污染物累積；中部山區及雲嘉南、高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，夜間及清晨雲嘉南以南局部地區可能達紅色警示等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 27 21 ~ 27 20 ~ 25 21 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署）

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