無畏武漢肺炎 澎湖娘家宴694桌照常開席

由於澎湖傳出疑似武漢病毒疫情，部份警覺性高的民眾都戴口罩。（記者劉禹慶攝）

2020-01-26 14:00:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖傳出疑似武漢型病毒疫情，但卻無阻於各村里娘家宴舉行，雖然澎湖縣政府宣布今年起取消補助娘家宴，但不減民間熱情，仍席開近700桌如火如荼舉辦，維持優良傳統，並聯繫村里社區感情，讓舉家返回娘家的女兒們，感受家鄉的熱情，進而凝聚對於故鄉的向心力。

行之有年的澎湖娘家宴活動，由於澎湖縣政府宣布取消補助，一度造成村里基層反彈，並引發是否存廢的爭議，但為了維繫優良傳統，並讓返回娘家的澎湖女兒們有歸屬感，因此各村里仍決定續辦，經費來源除自行負擔外，也有各項回饋金補助，主要的意義是不靠縣府補助，活動仍能持續辦理。

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今年娘家宴由馬公市一路延伸至白沙鄉，席開694桌，包括馬公市重光里100桌、烏崁里80桌、案山里110桌；白沙鄉赤崁村124桌、鎮海村10桌；湖西鄉西溪村140桌、紅羅村130桌等，其中舉辦多年的赤崁娘家宴，每桌5000元，維持去年價錢，議員建設經費補助舞台、搭棚及飲料費用。

另外，西溪村採取年菜模式，每桌3500元，除夕夜由每家每戶攜回；至於紅羅村則由垃圾回饋金補助每桌千元，認桌者再出3000元；雖然舉辦前夕爆發澎湖傳出疑似武漢肺炎案例，但不減民眾參加的熱情，只有少數民眾全程戴口罩，還是令外界有些擔憂，希望天佑澎湖！武漢肺炎只是虛驚一場。

白沙赤崁娘家宴申請議員建設經費，補助舞台搭棚及飲料等費用。（記者劉禹慶攝）

由於澎湖傳出疑似武漢病毒疫情，部份警覺性高的民眾都戴口罩。（記者劉禹慶攝）

澎湖娘家宴無畏疑似武漢病毒，仍照常舉行。（記者劉禹慶攝）

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