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春節連假首日車流量 蘇花改花蓮端順暢

春節連假首日車流量，蘇花改花蓮端順暢，警方至仁水隧道南口進行交通監控。（記者王峻祺翻攝）

春節連假首日車流量，蘇花改花蓮端順暢，警方至仁水隧道南口進行交通監控。（記者王峻祺翻攝）

2020-01-23 13:13:57

［記者王峻祺／花蓮報導］春節連假首日，蘇花改花蓮端上午車流順暢，公路總局第四區養護工程處截至上午統計，蘇花改和中至大清水路段，南下累計6510輛、北上751輛，由於蘇花公路（台9丁線）車輛較少，警方已調整交通號誌，讓蘇花改的車輛先行。

第四區養護工程處表示，今至初二南下預估至花蓮的車潮較趨平穩，但因蘇花路廊東澳至南澳間，還有未改善路段，車流較易擁塞，花蓮端則要到初三（27日）至初五（29日）才有可能出現北上車潮，屆時自新城鄉起就有可能會開始塞車。

四工處指出，崇德路段因2車道併為1車道易形成回堵，警方已拉長併車道路段，避免車輛塞在最狹窄路段；新城至大清水路段則調整號誌，讓時間一致，管制車輛排隊前進，避免塞車。建議用路人還是多行駛蘇花改，達到車輛分流效果。

花蓮縣警察局新城警分局崇德派出所長林萬德說，警方今早至蘇花改仁水隧道南端進行交通管制，南下車流量漸續增多，但蘇花公路車輛較少，已盡量調整號誌，讓車潮快速放行，時速大約維持在50至60公里，因此花蓮端車流相當順暢。

蘇花改和平段至花蓮路段中，四工處預估春節易塞路段為中仁隧道北口、仁水隧道南口、崇德段及大清水至新城路段等3處，提醒駕駛應格外注意。

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