國道今上午大致順暢 高公局：觀察中午後是否有車流出現

農曆春節連假首日，由於23日小年夜彈性放假紓解了車潮，國道5號南下路段返鄉車流順暢。（記者廖振輝攝）

2020-01-23 11:12:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是春節連續假期首日，不過國道全線上午大致順暢，交通部高速公路局交管組長卓明君表示，今天上午民眾使用國道情況較平均，沒有集中在特定時段上路，所以連國道5號都未出現壅塞情況；局部路段有出現時速低於40公里的壅塞情況，都是因為事故占用車道導致；後續觀察中午過後，是否有另一波上午沒有趕著出門的車流，若到下午1點車流量都還沒出來的話，今日國道應該就可維持順暢。

國道全線時速在上午10點之前，大多可維持在80公里以上，10點後國道1號湖口－新竹、彰化－埔鹽系統兩路段，均因發生事故導致壅塞；卓明君表示，上午10點30分左右事故均已排除，後續壅塞情況會陸續緩解。不過到了上午11點，國道3號鶯歌系統－大溪也出現時速不到40公里的壅塞情況，但壅塞範圍並不大，後續還要注意中午後是否還會有車流會湧現。

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卓明君說，今日國道交通量預估100百萬車公里，雖與平常週末假日相當，不過出發時間較不集中，沒有像週末假日都會區路段車速較低，局部路段會有車多、壅塞情況，所以感覺較順暢。

今日車流未湧現，主要就是昨日、前日都已陸續有南下返鄉車潮，卓明君說，有觀察分區、分時交通量，昨日國道交通特性就明顯跟平常日上班日不同，上午10點後車流快速蠻多，一直到下午5點才慢慢下跌；不像上班日過上班尖峰時段後，車流量就會下跌，到下午的下班尖峰時段才會再多起來。且明日除夕還有半天時間可讓民眾返鄉，所以有起到分散效果，今日車流量較不壅塞。

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