湖光山色映山城 旗美燈區愈夜愈美麗

設在美濃湖畔的「客家意象燈籠裝置藝術」，營造湖光映美濃的浪漫氛圍。（記者蘇福男攝）

2020-01-23 11:24:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄後花園旗山、美濃，每年農曆過年期間均湧入大批走春人潮，旗山、美濃燈區目前皆已布置完成，湖光山色愈夜愈美麗。

旗山區公所表示，今年的新春燈區沿著旗山老街、旗山體育場和周邊道路布置，聯外道路以應景紅燈籠串起迎賓序曲，引領遊客至老街等區域，體育場架起一片6米高的「旗山蕉遊」燈籠牆，讓遊客打卡分享一秒變網紅，另利用燈條將旗山獨特知名景點火車站、武德殿，打造成地景燈飾，夜晚霓虹閃爍下，別具浪漫情懷，展示至2月2日。

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高市客委會則在美濃湖畔設置「客家意象燈籠裝置藝術」，為「美濃二月戲」活動暖身，裝置藝術委請美濃花燈藝術家黃敏芳操刀，黃敏芳教職退休後，投入花燈藝術創作20多年，曾為高雄燈會、佛光山春節平安燈會製作花燈，也曾應邀赴日本岐阜縣美濃市和紙燈節參展。

客家意象燈籠裝置藝術以金鼠燈飾為主燈，搭配周邊的「美濃意象光廊」、「蘿蔔五福將」、「農忙光藝術」3個展示燈飾，融合了客家文化、農村景緻，突顯美濃客庄特色和活力、營造湖光映美濃的浪漫氛圍，將展至4月6日。

旗山區公所提醒遊客，春節期間重要路段將進行交通管制，民眾可多加利用大眾交通工具前往，周邊另設有高灘地及810免費停車場，共400格停車位可供停放，詳情可上旗山區公所網站、臉書官方粉絲團按讚，查詢最新活動內容。

旗山新春燈區沿著旗山老街、旗山體育場和周邊道路布置。（記者蘇福男攝）

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