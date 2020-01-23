台61線新豐－鳳鼻昨通車 西濱快可做春節交通新選擇

台61線新豐－鳳鼻通車後，春節將有多個易壅塞時段。（圖：公路總局提供）

2020-01-23 10:22:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台61線西部濱海快速公路新豐－鳳鼻路段於昨日正式開放通車，交通部公路總局表示，台61線全線除鳳鼻至香山路段與台15線共線外，其餘路段皆已通車，呼籲民眾春節期間要南來北往，可多利用這條免費的快速公路，分散國道1號、國3車流。交通部公路總局表示，西濱快可連結國道及橫向快速公路，快速通達西部沿海地區各大城鎮。

台61線西濱快北部路段從新北八里起，至新竹鳳鼻後於新竹市與台15線共線，行駛至香山後可繼續銜接台61線一路向南至台南七股，沿途行經西部沿海各大城鎮及觀光景點，包含永安漁港、南寮、後龍、大甲、梧棲、鹿港、台西、東石、南鯤鯓及雲嘉南濱海國家風景區等地，台61線沿線地區民眾，春節期間若規劃返鄉或出遊，不妨直接行駛台61線，既便利且優惠。

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另外，北部地區於台北市、新北市及桃園市行駛國1及國3高速公路民眾，新竹以南可藉由國3西濱交流道連結台61線，作為國道替代道路，行駛動線為「國1、國3新竹系統－國3西濱交流道－台61線－台61線北門交流道－國1下營系統－國3官田系統」。公總表示，沿線均有皆設置指示牌面，國道各轉折點鄰近路段CMS也顯示旅行時間資訊比較，提供民眾改行駛替代道路參考。

公總表示，春節期間台61線容易壅塞路段，大致為新竹市與台15線共線路段及竹南路段，台15線共線路段有多處平面號誌路口，公路總局將增加主線綠燈秒數，同時於部分路口實施禁止左轉管制，以維持主線暢通。

竹南路段行經12處平交號誌路口並銜接國3西濱交流道，容易受號誌停等及匝道儀控影響造成回堵；為解決壅塞問題，公總已規劃於該路段實施號誌優化時制，利用加長綠燈秒數紓解車流，並且於尖峰時段封閉多處橫向平交路口，以減少號誌停等時間。

另外1月27、28日將封閉西濱交流道北上匝道入口，請民眾依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

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