為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台61線新豐－鳳鼻昨通車 西濱快可做春節交通新選擇

台61線新豐－鳳鼻通車後，春節將有多個易壅塞時段。（圖：公路總局提供）

台61線新豐－鳳鼻通車後，春節將有多個易壅塞時段。（圖：公路總局提供）

2020-01-23 10:22:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台61線西部濱海快速公路新豐－鳳鼻路段於昨日正式開放通車，交通部公路總局表示，台61線全線除鳳鼻至香山路段與台15線共線外，其餘路段皆已通車，呼籲民眾春節期間要南來北往，可多利用這條免費的快速公路，分散國道1號、國3車流。交通部公路總局表示，西濱快可連結國道及橫向快速公路，快速通達西部沿海地區各大城鎮。

台61線西濱快北部路段從新北八里起，至新竹鳳鼻後於新竹市與台15線共線，行駛至香山後可繼續銜接台61線一路向南至台南七股，沿途行經西部沿海各大城鎮及觀光景點，包含永安漁港、南寮、後龍、大甲、梧棲、鹿港、台西、東石、南鯤鯓及雲嘉南濱海國家風景區等地，台61線沿線地區民眾，春節期間若規劃返鄉或出遊，不妨直接行駛台61線，既便利且優惠。

另外，北部地區於台北市、新北市及桃園市行駛國1及國3高速公路民眾，新竹以南可藉由國3西濱交流道連結台61線，作為國道替代道路，行駛動線為「國1、國3新竹系統－國3西濱交流道－台61線－台61線北門交流道－國1下營系統－國3官田系統」。公總表示，沿線均有皆設置指示牌面，國道各轉折點鄰近路段CMS也顯示旅行時間資訊比較，提供民眾改行駛替代道路參考。

公總表示，春節期間台61線容易壅塞路段，大致為新竹市與台15線共線路段及竹南路段，台15線共線路段有多處平面號誌路口，公路總局將增加主線綠燈秒數，同時於部分路口實施禁止左轉管制，以維持主線暢通。

竹南路段行經12處平交號誌路口並銜接國3西濱交流道，容易受號誌停等及匝道儀控影響造成回堵；為解決壅塞問題，公總已規劃於該路段實施號誌優化時制，利用加長綠燈秒數紓解車流，並且於尖峰時段封閉多處橫向平交路口，以減少號誌停等時間。

另外1月27、28日將封閉西濱交流道北上匝道入口，請民眾依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
3省道新通車 公總列出尖峰易塞路段
2020-01-17 05:30

3省道新通車 公總列出尖峰易塞路段
省道新通車3路線 春節易塞路段曝光！蘇花改7處最多
2020-01-16 12:30

省道新通車3路線 春節易塞路段曝光！蘇花改7處最多
春節必遊！六福村甜蜜魔宮新春再登場

春節必遊！六福村甜蜜魔宮新春再登場
西濱苑裡交流道只有「半套」？公路總局這麼說
2020-01-15 19:10

西濱苑裡交流道只有「半套」？公路總局這麼說
春節防塞車 公路總局中部疏運計畫看這裡
2020-01-09 18:19

春節防塞車 公路總局中部疏運計畫看這裡
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
生活今日熱門
2020-01-22 17:30

武漢肺炎》全球已逾400例！WHO緊急會議沒邀台灣

2020-01-22 21:42

又是他！男子連續散佈彰化爆發武漢肺炎假訊息

2020-01-22 23:01

武漢肺炎17死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-22 12:19

遠航停飛41天 張綱維：政府先同意復飛 資金就進來 影片

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播