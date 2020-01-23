過年節制吃甜食有方法 身材不走樣

聖馬爾定醫院營養師吳佩蓉建議，可善用包裝袋的熱量標示，以防吃進過多熱量、身材走樣。（記者王善嬿攝）

2020-01-23 10:20:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節，民眾除準備豐富的年菜、新鮮瓜果，也少不了零嘴、甜食，然而過量吃零嘴、甜食，除體重增加、身材走樣，還會增加代謝症候群，甚至增加心血管風險，營養師建議，透過看食品包裝標示、控制攝取食物熱量以及多運動，就能聰明吃、以防肥胖上身。

根據衛生福利部國民健康署調查，春節連假後，有超過3成的民眾體重增加，且平均增加近2公斤，因此在2018年「國民飲食指標」中建議，每天的飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量10%。

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而糖的攝取量過多恐有後遺症，除容易造成蛀牙，也會增加肥胖、代謝症候群及心血管風險的機會；聖馬爾定醫院營養師吳佩蓉建議，要計算適當的糖攝取量，可用體重公斤重乘以30計算，再乘以10%，例如一個人有60公斤，則一天總熱量為1800大卡，糖的攝取量就是180卡，由於一公克的糖等同4大卡，換算後一天攝取量應為45公克。

吳佩蓉說，有些零嘴、甜食油脂含量高，熱量也高，如天公豆每100公克就462卡、花生糖528大卡、金幣巧克力445大卡、魷魚絲285.6大卡、麻荖450大卡、開心果546大卡，一口接一口就容易過量，食物的熱量，都透過食品包裝標示的每份總熱量及含糖量獲得，民眾可在採購時先看包裝袋上的熱量及成分表，就可知道是否吃過量。

此外，農曆春節休假，不少人會長時間看電視、打牌放鬆，但也因此缺乏運動，除會造成肥胖，慢性病患者易因此血糖升高，建議飲食要節制攝取，如真的想吃零嘴，可趁早上活動力較高、熱量消耗較快時食用，但也不宜過量，晚上若嘴饞，可選擇蒟蒻、茶凍、烘焙海苔、原味花生仁（一天10顆），取代高熱量、高糖量的零嘴。

吳佩蓉說，新鮮水果因富有天然醣類，每天可攝取2到4份，每份約一個女生拳頭大小，不過血糖偏高患者應注意攝取份量。

她也提供紅豆年糕牛奶湯甜品的食譜，可取代一般裹粉或包水餃皮油炸的年糕甜點，作法為，用小火煎好年糕，再加入牛奶、煮熟的紅豆便大功告成，此份甜品熱量約300大卡。

吳佩蓉建議，烹煮年菜、甜點，可改用蒸、煮、煎等方式，代替油炸減少熱量。（記者王善嬿攝）

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