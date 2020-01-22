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台中媽祖觀光文化節初五起登場 還能抽43吋液晶電視

2020-01-22 18:41:40
台中年初五起推出熱鬧的媽祖觀光文化節，還能抽43吋液晶電視。（記者蘇孟娟攝）

台中年初五起推出熱鬧的媽祖觀光文化節，還能抽43吋液晶電視。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆春節將至，台中媽祖國際觀光文化節系列活動訂1月29日、大年初五起登場，台中市12座百年宮廟將接力熱鬧到5月20日，文化局邀請國內外超過30組表演團隊演出外，現場還有包括43吋液晶電視等摸彩活動，歡迎民眾踴躍參與。

台中市副市長令狐榮達指出，台中媽祖國際觀光文化節舉辦多年，帶領民眾至百年宮廟了解媽祖文化，現場還有歌仔戲、舞獅、擊鼓團等表演，另外，台灣燈會主展區后里花博園區2月8日將登場，其中規劃「好神宗教燈區」，召集35個宮廟參與設置以天壇呈現「媽祖燈區」，歡迎大家一起參加活動、欣賞花燈。

台中年初五起推出熱鬧的媽祖觀光文化節，還能抽43吋液晶電視。（記者蘇孟娟攝）

台中年初五起推出熱鬧的媽祖觀光文化節，還能抽43吋液晶電視。（記者蘇孟娟攝）

文化局指出，今年台中媽祖國際觀光文化節1月29日、大年初五，率先在新社九庄媽開場；2月7日於大里杙福興宮、台中樂成宮舉行；2月8日配合元宵節，大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮及大庄浩天宮舉辦熱鬧元宵晚會；4月11日於豐原慈濟宮、北屯南興宮；4月13日於社口萬興宮、台中萬春宮；5月16日於大肚萬興宮；5月20日則於梧棲朝元宮，現場均安排表演團隊演出。

文化局指出，除大甲鎮瀾宮外，每場次皆有摸彩活動，開場前30分鐘服務台將發放限量摸彩券，獎品有43吋液晶電視等，現場掃描QR code或臉書搜尋「台中文化小尖兵」按讚還可兌換限量精美禮物。

台中年初五起推出熱鬧的媽祖觀光文化節，還能抽43吋液晶電視。（記者蘇孟娟攝）

台中年初五起推出熱鬧的媽祖觀光文化節，還能抽43吋液晶電視。（記者蘇孟娟攝）

另外，文化局也邀請國內外優秀演藝團隊在2020台灣燈會主展區演出，包含高空特技展演「璀璨盛夜」及「寶島炫光巡邏隊」等，精彩可期，歡迎大家來台中參加媽祖國際觀光文化節、賞花燈、看表演。活動詳情可至台中市政府文化局網站查詢。

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