「藏頭詩」酸高嘉瑜？光頭哥哥小編：賣歐北共

台北市議員高嘉瑜。（資料照）

2019-11-22 07:58:45

〔即時新聞／綜合報導〕創造「母湯喔」流行語的知名YouTuber「光頭哥哥」陳俊傑日前驟逝，令廣大網友心痛不捨，昨天舉行告別式，數百名粉絲到場致意。不過台北市議員高嘉瑜被傳帶記者到現場，引發議論。對此高嘉瑜在臉書發文否認，表示是到現場才發現有記者。光頭哥哥小編昨天深夜發文談及此事，有網友發現疑用「藏頭詩」暗酸高嘉瑜，不過光頭哥哥小編留言回覆「賣歐北共」。

有網友昨天在臉書「爆怨公社」PO文，自稱光頭哥哥告別式的工作人員，指稱高嘉瑜帶媒體到會場，不顧阻止四處拍攝，更稱她嗆聲「你沒資格阻止他（記者）拍攝或錄影」。

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高嘉瑜則澄清說，她是到場才知道有記者，有要求不要報導，也知道家屬要低調，但她也知道記者是基於工作要求。該名到場拍攝記者也在貼文下留言說，沒有證據的事情也可以被講得振振有詞，「高議員帶記者去，以她平常的知名度，又何必做這種事情」？且在工作人員告知後，他就收起攝影器材離開，完全沒有踏入靈堂。

光頭哥哥粉專小編深夜發文談論此事，指自己並非在「爆怨」發文的人，並向記者道歉，說因為人數太多、又有人拍照，火氣稍微控制不住，對該記者有語氣及肢體的不敬，事後冷靜急著跑下一樓跟他鞠躬道歉。

不過有網友發現，這篇文章第二段疑似有「藏頭詩」，每段的第一個字排列出「政客記著都是使」，疑是「政客記者都是屎」的諧音。網友將此截圖po在留言處，不過小編回說「賣歐北共」。

光頭哥哥離世，讓網友感到不捨。（翻攝自臉書）

光頭哥哥小編昨天深夜發文，有網友發現小編疑用「藏頭詩」暗酸高嘉瑜，不過光頭哥哥小編留言回覆「賣歐北共」。（圖擷取自臉書）

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