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花生之亂！學者：混淆權利金和進口價 放風聲居心不良

國產花生醬。（農糧署提供）（記者簡惠茹攝）

國產花生醬。（農糧署提供）（記者簡惠茹攝）

2019-11-21 23:18:54

〔記者簡惠茹／台北報導〕近日花生之亂，花生關稅配額權利金被當作進口價格，造成市場價格被打壓，逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，農產品市場是一個脆弱市場，很容易受到風吹草動影響，一但被「放風聲」，就會造成價格被壓低，這樣做顯然動機有問題，居心不良，農委會也應該讓市場查報機制更透明，才能真正保護農民。

近期網路流傳一張「關稅配額權利金決標紀錄表」，傳出花生進口價格每公斤30餘元，農委會澄清那是關稅配額權利金，廠商進口後加上購買的成本、運輸費用和關稅25%，權利金絕對不等於進口價格，農糧署也說，明年度花生進口權利金每公斤平均為34元，加25%關稅約6元，合計為每公斤40元，再加計進口到港價每公斤24.5元，進口成本達每公斤64.5元。

但是權利金每公斤30多元被當作進口價傳出，目前已經影響到雲林當地盤商壓低收購的價格，楊明憲表示，混淆權利金和進口真實價格，拿未來進口配額的農產品來打壓市場價格，很明顯動機有問題，今天大家都是希望保護農民，讓農民收入高，賣好的價錢，不懂放這種風聲的用意何在？

楊明憲表示，政府為了保護國內重要農產品，透過談判力爭到進口配額的方式，而花生屬於重要的作物，更是雲林農民重要的收入來源，所以當初有把花生列入敏感產品，成為保護對象之一，以關稅配額的方式，掌握每年進口數量，加以管控。

楊明憲也說明，進口配額的農產品，以花生為例，就會公開標售，看哪家廠商出的權利金高，就會取得進口資格，而國際花生比國內便宜，所以廠商是賺取進口後拿到國內賣的價差，廠商取得進口資格後，以每公斤三十元的權利金為例，除了權利金以外，還要加上買進花生的成本、運輸的費用等等，所以到了國內售價一定高於30元。

楊明憲也指出，由於WTO沒有規定進口時間點，農委會可以避開國內盛產期，選擇在非盛產期再執行進口配額，而且盛產期進口對貿易商也不利，因為盛產期國內價格便宜，價差過小，整體對農民影響較低。

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