台中花博權利金計算基準 市府與AIPH達共識

2019-03-04 18:20

〔記者張菁雅／台中報導〕國際園藝生產者協會（AIPH）秘書長白立福（Tim Briercliffe）今日與台中市副市長令狐榮達會面，雙方就台中花博票價、權利金及契約內容進行協商，並達成共識，將以「實際平均票價×實際應付費入園人次×1％」做為權利金支付計算基準。

AIPH為台中花博授權機構，台中市政府必須分2期支付權利金給AIPH，第1期權利金已在2月1日匯出7萬歐元（約新台幣238萬元），但傳出AIPH要求給付35萬7000歐元（約新台幣1214萬元），因差距極大，AIPH收到匯款後表達無法接受。另外，市府開放台中市民及全球12歲以下兒童免費入園，導致門票收入減少，權利金將跟著縮水，AIPH對此也有意見。

為了協商台中花博權利金支付問題，白立福與令狐榮達今日首度面對面會談，但會議未對外公開。令狐榮達在會後表示，市府與AIPH是良好夥伴，雙方會談氣氛融洽，AIPH希望台中花博能辦得好，白立福昨天已到台中花博園區視察，覺得自開幕以來維持得不錯，並認為與前面幾次花博相較，台中花博是成功的。

台中市政府則說明，依據2016年市府與AIPH簽訂的契約，市府同意支付AIPH「總門票收入淨利1％」做為權利金，AIPH當初認知入園人次預估為600萬人次，門票則為300元，門票粗估總收入為18億元，因此AIPH預估收取權利金為1800萬元；而台中市議會通過的花博特別預算中，權利金為1680萬元，市府與AIPH雙方預估的金額相去不遠。

市府指出，然而，契約對票價制定並無明確規範，也未直接明定權利金的固定金額，契約在此部分不完備，市府本於權責訂定各項票價及免費措施，並送議會備查在案，AIPH也對花博卡免費政策、豐原園區免費政策、台中市民免費政策等措施有所意見，在契約不完備的情況下，雙方因此在預估收入與實際收入上產生認知的落差。而在此次協商會議中，雙方已彼此理解此案並非各自問題，而是肇因於2016年的契約未臻完備之故。

市府表示，今日會談在兼顧契約精神及台中市民權益的基礎上，雙方共識以「實際平均票價×實際應付費入園人次×1％」為AIPH權利金支付計算基準，補足原先契約內容的缺漏，而市府也將在台中市議會審議通過的預算金額1680萬元當中，按照實際情況依規定給付，以維護台中市民權益。

白立福也發表聲明表示，很高興台中市政府重視與AIPH的密切關係，並符合AIPH對花博組織及支付權利金的期待。他重申AIPH一向對花博卡在內的免費入園政策有意見，也未進一步認可任何類似政策。不過，雙方已就契約有正確詮釋，並彼此達成共識，這是非常正向的成果。AIPH將持續鼓勵全世界遊客親身體驗台中花博，他也期待4月回台中參加花博閉幕儀式。

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