花生收購價 農糧署：被張麗善一講才變30幾元

農糧署署長胡忠一批雲林縣長張麗善，「落花生價低，當縣長應該要覺得很可恥。」（記者吳欣恬攝）

2019-11-21 22:41:53

〔記者吳欣恬／台北報導〕雲林花生受謠言影響，今年減產，產地收購價卻不漲反降。農委會昨（20）日起啟動每台斤40元的收購措施，雲林縣長張麗善卻表示，農委會應補助農民以每台斤47元收購，才是真正有實質幫助。

對此，農委會農糧署署長胡忠一回應，11月18日張麗善在議會拿「進口權利金標單」稱農委會已開放進口花生，在此之前的花生產地價就是每台斤47、49元啊，「她一講變35、39元」。

請繼續往下閱讀...

胡忠一說，花生進口行之有年，也不是農委會公布或開放，而是在WTO架構下進行。張麗善當過立委，不會不知道，為了選舉的目的，才這樣放話，傷害農民、傷害盤商，也傷害農委會。

胡忠一更感嘆，張麗善是地方父母官，為了農民的收益，怎麼可以做球給盤商，讓盤商對農民壓價收購？他自己跟張麗善沒有恩怨，以前張當立委也有來往，更讓他對花生一事不解，張麗善怎麼會這樣搞，「沒事要弄到有事」。

雲林山線和海線的鄉鎮市農會總計20個，只有北港、虎尾、元長及崙背4個農會加入，協助農委會收購花生。農糧署再協調合作社，包括嘉義東石雜糧生產合作社、雲林子茂果菜生產合作社、雲林莿桐合作農場願意進場協助收購。

農委會主委陳吉仲今（21）日再到雲林開說明會。農糧署署長胡忠一說，他認為花生的問題應該由雲林縣府第一線處理，如果有經費上的困難或需要跨縣市支援，再由中央從旁協助，而非由農委會直接因應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法