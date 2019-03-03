協商花博權利金爭議 AIPH秘書長將與中市府會面

2019-03-03 20:14

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博權利金引發爭議，花博授權機構國際園藝生產者協會（AIPH）秘書長白立福（Tim Briercliffe）近日將造訪台中花博，並與台中市副市長令狐榮達會面。至於會面時間及地點，令狐榮達今日表示，兩人會面不公開，不便對外透露，希望雙方盡可能達到皆大歡喜。

依照台中市政府與AIPH的合約，市府將分2期給付花博權利金，第1期權利金已在2月1日匯出7萬歐元（約新台幣238萬元），但與AIPH原先要求給付的35萬7000歐元（約新台幣1214萬元）差距極大，傳出AIPH收到匯款後表達無法接受。另外，市府開放台中市民及全球12歲以下兒童免費入園，導致門票收入減少，AIPH秘書長白立福也對此有意見。

令狐榮達表示，白立福日前到台南參加台灣國際蘭展，近日會到台中看看花博的情況，他與白立福這兩天也將碰面，但兩人會面不公開，也不便透露會面時間及地點。

令狐榮達說，對於花博權利金相關事宜，媒體報導的很多，雙方會在相互關切的議題上溝通，市府也會說明提高花博門票收入的各項措施，希望盡可能達到皆大歡喜。

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