鄰地8折價！ 信義區行政中心招標權利金估85億

2019-05-01 21:01

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府要將位於台北101、南山廣場旁的信義區行政中心設定地上權50年招標，全案送至台北市議會審議，財政局初估權利金約85億元，但台北市議員質疑，權利金是一旁的南山廣場權利金8折，擔心市庫損失。對此，財政局強調，85億元是初估，非權利金底價，最後以投標權利金最高者為準。

台北市議會財建委員會議員對85億權利金態度保留，認為南山廣場2012年7月以268.8億元的權利金拿下50年地上權開發，南山廣場的前身是世貿二館，面積是信義行政中心的2.4倍，換算後信義區行政中心地上權的權利金至少應該是107億，如今卻打8折。財政局回應，世貿二館標出時，因景氣好才有此行情。

不過，議員王鴻薇於議會大會質詢指出，房地產市場有可能出現多頭或空頭，信義行政中心是北市非常稀有的地，現在權利金若被低估，被標出後，未來市場出現多頭，權利金難道無法再漲，是否有新的設計或機制，不會造成市府損失。

財政局初估權利金約85億，但權利金底價仍將委託不動產估價師事務所查估，送北市府市有財產審議委員會審定，最後以投標權利金最高者為準。

信義行政中心被鑑定為海砂屋，面積約2147坪，樓地板面積1萬2025坪，已由機關廣場用地，變更成商業區用地，容積率560％；而行政中心將遷至廣慈博案園區，台北市都市計畫委員會也將行政中心與西側廣場變更為商業用地，並規定不得做住宅、特種零售業、殮葬服務業，其餘比照第四種商業區規定辦理。

北市府的收入除了權利金，另有地租收入，依「台北市市有非公用土地設定地上權實施要點」，今年公告地價5％，預估每年租金收入約1.18億元，可增加2863人就業機會。

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