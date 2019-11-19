興大跨海找到創校校長後代 來台拍穿越百年全家福

中興大學跨海尋人，找到一百年前第一任校長阿部文夫後代包括孫子阿部孝明（左二）、阪本隆（右二）、孫女土田信子（右一）等人來台，與阿部文夫人型立牌拍跨越百年的全家福。（中興大學提供）

2019-11-19 20:35:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學慶祝今年百年校慶，跨海展開超級尋人任務，費時1年終於找到100年前興大首任校長阿部文夫後代，包括孫子、曾孫、玄孫輩等6人來台見證興大百年辦學成就，興大特別印製阿部文夫等比例人型立牌，讓阿部家族成員拍穿越百年的全家福照，成員看到阿部文夫曾參與創建的中興大學已發展成知名且具百年歷史，均備感榮耀與喜悅。

中興大學指出，今年逢學校創校百週年，力邀歷任校長回娘家見證百年校史盛會，但創校校長阿部文夫在1919年至1920年擔任興大校長，但年代久遠加上戰亂及校址從台北遷移至台中等因素，創校早期的史料幾乎付之闕如。

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興大為百年校慶展開超級尋人任務，首任校長時隔百年之久，興大祕書室檢視台灣總督府職員檔案庫，比對年齡、經歷與出生地等相關資料後，先確認阿部文夫兒子與孫子阿部孝明的名字，不過，兒子已不在人世，興大祕書室土法煉鋼透過日本網頁找到5位阿部孝明資料；學校又分別查找到電子郵件進行聯繫，卻都石沉大海沒有回應，後來透過日本友人協助，直接登門拜訪，終於找到首任校長後代阿部孝明。

校方喜出望外之餘，力邀首任校長後代前來見證興大百年校慶，共有孫子阿部孝明、阪本隆、孫女土田信子及第4代曾孫阿部孝裕、第5代、7歲的玄孫阿部惠大等人一起到興大見證歷史。

興大特別印製阿部文夫檔案圖輯致贈給阿部家族，並在校史館設立阿部校長專區，陳設當年的校務用品與任官文件，還印製等比例的阿部文夫人型立牌，讓阿部家族成員與祖父拍穿越百年的全家福照。

阿部孝明指出，在接到興大的連繫時倍覺不可思議，他知道祖父在40歲那年，到台灣參與建設總督府農林專門學校（中興大學前身），之後在台灣投入農業教育達15年之久，祖父可說是把人生40到55歲的黃金時期奉獻給中興大學，能見證學校發展到百年校史，最令阿部家族感到榮耀與喜悅。

阿部孝明也說，因為之前未曾跟興大校方有過連繫，接獲校方邀請既驚訝又感動，家族成員決定一起來台灣親眼看看祖父服務過15年的學校；此外，他也帶來阿部文夫之前出版的絕版書籍包括世界遊記與自傳等，另有10多張珍貴的百年老照。

興大說，100年前的文史資料保存有限，阿部家族帶來的資料，提供興大創校時期的歷史拼圖，包括首任校長阿部文夫的生平略歷、個人自傳與珍貴相片等，讓興大人對學校創建者有更多認識。

中興大學跨海展尋人任務，找到一百年前第一任校長後代來台見證百年校慶。（中興大學提供）

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