獅子會捐贈坪林交通車 接送長輩、學童更便利

國際獅子會300B1區捐贈8人座交通車，提供坪林區長輩就醫與學童就學接送服務。（記者賴筱桐攝）

2019-11-19 17:00:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕為提供長者就醫及學童就學接送服務，國際獅子會台灣總會新北市喜悅獅子會今天捐贈1輛價值75萬元的接駁交通車給坪林區公所，解決偏鄉交通不便問題，副市長謝政達代表受贈並回贈感謝狀，感謝獅友的善心義舉。

謝政達表示，坪林地處偏遠山區，部分地區長期缺乏公車路線服務，考量當地年長者及孩童的交通需求，坪林區公所闢駛8條交通車路線，他感謝國際獅子會300B1區捐贈8人座交通車，並號召友會捐贈100件毛毯給當地中低收入戶家庭，協助市府佈建偏鄉長照資源。

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喜悅獅子會會長陳翠蓉說，坪林多為高齡化社區，多數家長或祖父母常以機車載送學童，在蜿蜒崎嶇的山區產業道路騎乘，下雨天尤其危險。此次捐贈接駁交通車，希望提升民眾的交通安全，喚起社會各界愛心。

民政局長柯慶忠表示，國際獅子會300B1區喜悅獅子會長期推動公益慈善，今年7月捐款給坪林區公所，作為老人共餐及弱勢家庭急難救助之用。會長陳翠蓉的丈夫鐘建振為坪林人，深知當地民眾就醫、就學需求，除了媒合企業團體捐贈交通車，也號召長榮獅子會、成功獅子會及極品獅子會共同捐贈100件毛毯給當地中低收入戶家庭，落實偏鄉關懷，發揮社團正向影響力。

國際獅子會台灣總會新北市喜悅獅子會今天捐贈1輛價值75萬元的接駁交通車給坪林區公所，解決偏鄉交通不便問題。（記者賴筱桐攝）

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