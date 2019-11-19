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屢見險象 白沙屯鐵路平交道將拓寬

屢見險象，白沙屯鐵路平交道將拓寬。（記者蔡政珉翻攝）

屢見險象，白沙屯鐵路平交道將拓寬。（記者蔡政珉翻攝）

2019-11-19 13:03:34

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮因媽祖徒步到北港進香聞名全國，已成為知名宗教文化景點，香火鼎盛，每逢假日湧入香客與車潮，但進入拱天宮前的白沙屯平交道附近道路狹窄，造成人車爭道險象環生，白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬等地方人士近來陳情，台鐵局允諾將拓寬。

駱調彬等人向立委陳超明國會辦公室陳情，希望台鐵局派員會勘。陳超明國會辦公室表示，經昨日會勘後，未來東側南北入口平交道邊角圍欄左右各後撤一米、一點五米，以擴大通行路幅。

駱調彬指出，由於白沙屯鐵路平交道原設計如同喇叭口，道路雙向車流常出現會車困難等狀況，加上平交道與連接道路有明顯落差，行人也會被絆倒，相當不友善。

地方人士也反映，白沙屯平交道附近道路狹窄，曾有遊覽車擦撞民宅狀況讓人心頭一驚，也發生過車陣堵住平交道無法通行，火車被迫緊急煞車等案例，成為地方交通瓶頸，幸賴媽祖婆保佑，未釀成大禍。

由於白沙屯拱天宮香火鼎盛，信眾絡繹不絕，假日人潮更多，之前透過交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」，於台一線連接拱天宮後方停車場闢建拱天路，並設置台鐵跨越橋梁，雖紓解不少車流，但仍無法解決從拱天宮牌樓經平交道往拱天宮車流困境。

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