觀光政策白皮書明年2月出爐 2030年國旅拚2.4億人次

觀光局力拚2030年國際觀光客2000萬人次、國旅2.4億人次。（資料照）

2019-11-18 20:09:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為聚焦國內觀光產業發展目標，交通部觀光局每10年都會訂定未來10年觀光政策白皮書，觀光局今天召開「Tourism 2030觀光政策白皮書總諮詢會議」，白皮書訂定將以「觀光立國」為未來10年觀光發展願景，建立「觀光主流化」為各部門施政主軸之一，力拚2030年國際觀光客2000萬人次、國旅2.4億人次。

觀光局表示，今天的會議主要是蒐集各方意見，只能說是白皮書草案出爐，預計今年12月會再召開全國觀光發展會議進一步凝聚各方共識，預計草案將在明年2月定案。

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觀光局將「Tourism 2030觀光政策白皮書」列為今年重要年度重點計畫，自2月起著手研擬，從4月起分別召開2場產業代表諮詢會議、4場專家學者座談會、1場部長研商會議、2場觀光產業理事長諮詢會議、1場縣市政府觀光局（處）首長諮詢會議、1場專家學者諮詢會議，並在上週召開3場產業座談會，加上今天的總諮詢會議，共召開15場會議。

今日會議延續Tourism 2030觀光政策白皮書政策主軸方針，分別以政策制度、市場拓源及海空、智慧觀光及旅運、旅行產業、旅宿及遊樂業、景區資源整備等組別進行6場次的深入討論，並做出6大共識。

在「市場拓源」方面，交通部持續推動國際主力、潛力及特定族群市場，型塑台灣區域品牌，透過區域DMO行銷跨縣市、跨區域觀光資源，並建構與布局台灣觀光國際行銷海空支援體系，以廣拓觀光市場。

「智慧觀光及旅運」方面，將積極導入票證整合、行動支付與線上訂票功能，以提升乘客便利性、友善度，並因應5G、AI、IOT、自駕等數位發展趨勢，積極導入智慧科技應用，促動觀光數位轉型、建構觀光資料匯流。

「旅行產業」方面則結合旅行業公協會組織能量，協助旅行業導入數位化應用及發展適合的商業營運模式，辦理旅遊平台、各學校校外教學（實習）與旅行社業務的媒合及海外行銷。

另針對近年多起航空業罷工事件，導致旅客權益受損，交通部將滾動檢討對旅行業不合時宜的管理措施，協調勞動部研議就旅行業行業特性將其從業人員納入彈性工時適用，及大眾運輸產業之罷工期預告作法及規範。

為加強旅宿及遊樂業產業輔導，提升產業數位行銷能力，交通部將督促地方政府加強非法旅宿查處，並針對旅宿產業基層人力短缺問題、一例一休法規調整及其他相關產業如土地稅、娛樂稅等議題，進行跨部會協調。

觀光局表示，在「景區資源整備」方面，整備整體觀光環境品質提升，藉觀光資源永續利用，持續完善主題式、通用化旅遊環境，營造區域觀光品牌及國際性亮點活動，強化自行車路網友善服務。

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