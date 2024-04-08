初瓦、嚮辣西門店 22人疑食物中毒就醫

衛生局稽查發現饗辣廚餘區有髒污。(北市衛生局提供)

2024/04/08 05:30

北市衛生局稽查發現衛生缺失 已勒令停業

〔記者蔡思培、楊雅民、林惠琴／台北報導〕王品集團旗下餐廳、位於同棟樓的「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似發生食物中毒，北市衛生局從四月五日起陸續接獲通報民眾用餐後有嘔吐、拉肚子等狀況，截至昨上午已分別有十三名及九名民眾就醫。台北市衛生局日前至兩家業者稽查都發現衛生缺失，已勒令兩餐廳停業。

王品致歉 疑大樓水管出問題

王品集團昨發表聲明指出，初瓦、嚮辣兩家餐廳已經在六日停業查明原因，並進行餐廳全面清消。據悉，三日花蓮強震造成初瓦、嚮辣西門店所在的大樓出現水質不穩定；王品表示，由於同棟大樓住戶在飲水後，也出現類似症狀，衛生局與集團食安部門初步懷疑，是大樓公共水管發生問題。王品強調已二度進行餐廳環境清消，並要求大樓清洗水塔及公共管線，也採集大樓水塔檢體送驗盼盡快查明原因。王品也對本次事件表達歉意。

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北市衛生局從四月五日起陸續接獲通報，初瓦、嚮辣二家餐廳發生疑似食品中毒案件，截至昨上午已分別有十三名及九名民眾就醫。衛生局也派員稽查，在初瓦查獲廚餘區、抽油煙機、油炸機、烤台、洗滌區有髒污，地面有菜渣等缺失，部分食材也未提供來源憑證。衛生局稽查嚮辣則發現私人物品擺放在廚房內；部分食材未標示分裝日期、未提供來源憑證，廚餘區檯面也有髒污。

衛生局已要求兩家餐廳在四月八日前完成改善，屆時複查如未完成，可依違反食品安全衛生管理法開罰六萬元至二億元罰鍰。衛生局也採集病患肛門拭子及員工手部、環境、餐廳飲用水等檢體，將判定是否為食品中毒案件，結果約兩週出爐，若屬食品中毒案件，將依違反食安法再開罰六萬元至二億元罰鍰。

寶林中毒案 累計33例陽性

此外，衛福部疾管署昨公布寶林茶室案最新通報，無新增個案，目前累計通報卅四例，包含二例死亡、四例加護病房、三例一般病房及廿五例返家休養。在卅四件通報個案檢體中，新增一例檢驗邦克列酸陽性，累計卅三例陽性、一例陰性。新增一例邦克列酸陽性個案為六十二歲男性，三月廿四日曾到寶林茶室信義A13店食用粿條，後續出現腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀到醫院求診後返家休養。

衛生局稽查發現初瓦廚餘區不潔。（北市衛生局提供）

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