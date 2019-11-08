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林佳龍推觀光三箭 蔡英文：一定支持他對台灣觀光未來規劃

蔡英文表示，林佳龍提出三支箭，包含觀光局升格觀光署、整合政府強化對觀光產業做未來規劃，提出2030年觀光政策白皮出等，這都是非常好的規劃，他一定全力支持。（記者方賓照攝）

蔡英文表示，林佳龍提出三支箭，包含觀光局升格觀光署、整合政府強化對觀光產業做未來規劃，提出2030年觀光政策白皮出等，這都是非常好的規劃，他一定全力支持。（記者方賓照攝）

2019-11-08 17:27:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍今日出席台北國際旅展開幕，針對台灣未來觀光規劃，指出要再推動三件事情，這都需要總統蔡英文支持。蔡英文表示，林佳龍提出三支箭，包含觀光局升格觀光署、整合政府強化對觀光產業做未來規劃，提出2030年觀光政策白皮出等，這都是非常好的規劃；她要跟林佳龍說，你有總統的支持，她一定會支持林佳龍對台灣觀光產業未來的規劃，並期待更多旅客來到台灣，盡情體驗台灣的美好。

林佳龍要推的觀光三支箭包含觀光局要升格成觀光署、第二是召開全國觀光會議、第三是制定2030年觀光政策白皮書。台灣很特別，正式外交要跟別國接觸很困難，若台灣要以觀光立國為目標，也應該反映在組織、政策和資源上；目前觀光局許多駐外人員都沒有員額編制，有些是在地聘，像東南亞最近1年多增加泰國、印尼、越南、俄羅斯、澳洲駐點，這些駐點效果很大，但若沒人根本沒辦法行銷。

2030年觀光政策白皮書，是要為下個10年的觀光立下政策目標，林佳龍日前曾說，政策白皮書草案已經初步出來，預計在年底召開全國觀光會議，並提出草案讓各界共同來討論。

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