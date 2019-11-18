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曝光了！今年鹿港小吃宴的專屬福利 紀念餐具長這樣...

小吃宴的蚵仔煎，都是現場煎的。（記者劉曉欣攝）

小吃宴的蚵仔煎，都是現場煎的。（記者劉曉欣攝）

2019-11-18 09:24:05

〔記者劉曉欣／彰化報導〕報名秒殺的鹿港小吃宴，今年再度熱鬧登場，最讓用餐民眾開心的就是，個人使用的碗盤，吃完都可以帶回家，成為參加今年小吃宴的回憶！

今年鹿港小吃宴每桌3000元，可以吃20道小吃，共辦理450桌，分成3場舉行，最後一場將在23日登場，今年已有3000人參加小吃宴：負責統籌小吃宴的鹿港阿南師民俗小吃陳慧玲表示，感謝老天爺給了好天氣，讓在露天搭棚舉行的小吃宴，可以在微涼初冬，順利完成。

鹿港小吃宴已連續舉辦8年，每年都有人搶著報名，就是要為了品嚐一年一次的小吃辦桌，雖然是鹿港小吃，為了能夠熱騰騰端上桌，都是現場烹調，以「比臉大的蚵仔煎」來說，就是現場煎，煎好立即上桌，必須每場足足煎好150盤，大大考驗小吃業者的上菜功力。

彰化縣長王惠美表示，她在鹿港鎮長任內，發現在春節來臨前的年終歲末，是鹿港旅遊的淡季，因此開辦鹿港冬遊季，因為有辦活動，就會帶來人潮，人潮就會有買氣，刺激經濟。

鹿港鎮長許志宏指出，小吃宴共有20道在地小吃，每道都有鹿港的特色與飲食文化。名的小吃，鹿港小吃包含文化、地方特色

而參加小吃宴的民眾都非常興奮，因為秒殺活動必須快手才能報到名，尤其今年的個人餐具都可以吃完就帶回家，也讓民眾在吃完都紛紛拿起衛生紙擦拭，許多人都說，以後看到餐盤、餐碗，就可以想起自己參加過小吃宴的記憶！

今年鹿港小吃宴，最大特色就是個人餐具，可以吃完帶回家做紀念。（記者劉曉欣攝）

今年鹿港小吃宴，最大特色就是個人餐具，可以吃完帶回家做紀念。（記者劉曉欣攝）

小吃宴的蚵仔煎，都是現場煎的。（記者劉曉欣攝）

小吃宴的蚵仔煎，都是現場煎的。（記者劉曉欣攝）

搶手的鹿港小吃宴，菜一上桌，民眾就先拍照。（記者劉曉欣攝）

搶手的鹿港小吃宴，菜一上桌，民眾就先拍照。（記者劉曉欣攝）

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