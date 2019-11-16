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青埔草地公益野餐 送出奶粉600罐

青埔基金會在虎尾農公園舉辦草地公益野餐，吸引200組親子參加。（記者詹士弘攝）

青埔基金會在虎尾農公園舉辦草地公益野餐，吸引200組親子參加。（記者詹士弘攝）

2019-11-16 13:02:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣青埔教育基金會舉辦第二屆「青愛的～野來做公益」活動，邀請雲林縣家扶中心、兒童少年福利協會等超過兩百組親子參加，除鼓勵親子互動外，也送出嬰兒牛奶粉等逾600罐。

青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，基金會去年舉辦第一屆「青愛的～野來做公益—草地公益野餐暨贈送奶粉活動」，受到迴響，感謝友華生技董事長蔡正弘不只捐贈奶粉，還有二手物品義賣，所得全捐做公益，基金會將來仍會繼續辦理各項公益活動，讓關懷社會的行動持續下去。

張嘉郡表示，希望藉著戶外野餐活動，讓平時為生活打拚、努力克服困境的家庭，增進親子互動時光，傳遞對彼此的愛與支持。張嘉郡還收到小朋友從草地上親自採下的野花，她表示，這是她從事基金會工作後所收到最喜歡的禮物。

友華生技捐贈卡洛塔尼、金愛斯佳、愛斯康的400公克0-1歲嬰兒牛奶粉、1-3歲適用的900公克香草牛、羊奶粉、全齡適用的700公克纖活什錦果麥共有612罐及羊乳片2000份。

除享受野餐樂趣之外，現場還有樂聲飛翔的音樂演出，Momo頻道櫻花姐姐歡樂帶動唱及夢幻泡泡秀等。

董事長張嘉郡與參與野餐活動的民眾親切互動。（記者詹士弘攝）

董事長張嘉郡與參與野餐活動的民眾親切互動。（記者詹士弘攝）

青埔草地公益野餐，送出奶粉600罐。（記者詹士弘攝）

青埔草地公益野餐，送出奶粉600罐。（記者詹士弘攝）

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