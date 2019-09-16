台灣虎航宣布徵50名虎妞虎寶 9月23日起開放報名

2019-09-16 21:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣虎航今天宣布開放客艙組員職缺招募，預計招募50人，報名時間為2019年9月23日凌晨00:01起至2019年10月13日晚間23:59止。錄取的客艙組員將在2020年2月後開始受訓，完訓後即可上線為台灣虎航的第16批客艙組員。

台灣虎航2014年開航，每年開放招募客艙組員職缺，都吸引上千人報名，是首家且連續4年獲得信譽品牌最高榮譽白金獎項認證的國籍低成本航空。台灣虎航提供亞洲22個航點、29條航線可供選擇，航網四通八達，便利旅客安排行程，再加上自助旅行風潮興盛，有助於低成本航空的發展。

台灣虎航此次客艙組員招募的報名時間為2019年9月23日凌晨00:01起至2019年10月13日晚間23:59止。本次招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排在2019年10月26日、27日進行初試；2019年11月2日、3日進行複試。

台灣虎航表示，將擇優錄取，預計招募上限為50名，分梯次報到。錄取之客艙組員，將在2020年2月後開始受訓，完訓後即可上線為台灣虎航的第16批客艙組員，與虎寶、虎妞們一同翱翔天際。有興趣並對於從事航空服務業有高度熱忱的朋友可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並在「客艙組員」的職務中查看報名及相關應試資格（www.yes123.com.tw/admin/tigerair19）。

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