台灣虎航推銅板價機票 單程最低50、500元

2019-07-30 20:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕搶攻暑假出國潮，廉價航空紛紛祭出超值優惠。台灣虎航今天宣布，8月1日起將推出銅板價機票，全航線回程價單程未稅最低只要50或500元起；酷航今明兩天則推出熱門航點「台北-首爾」、「台北-東京」、「台北-札幌」、「高雄-大阪」及「台北/高雄-新加坡」享來回含稅 7 折起優惠票價，引起民眾瘋狂搶票。

台灣虎航表示，8月1日上午10點起至8月2日晚間23點59分止，限量推出「Payday」促銷機票，全航線回程價單程未稅最低只要50元或500元起，比買一個便當或吃一頓大餐還便宜，搭乘期間為2019年8月1日至2020年1月11日。

酷航今明兩天則推出官網限時2日非常酷促銷，只要輸入折扣碼「GONOW」，熱門航點「台北-首爾」、「台北-東京」、「台北-札幌」、「高雄-大阪」及「台北/高雄-新加坡」即享來回含稅7折起優惠票價。

酷航表示，除了韓國、日本熱門旅遊景點，包括墨爾本、雪梨、柏斯、黃金海岸等澳洲航線、希臘雅典、德國柏林、馬爾地夫、普吉島、峇里島、關丹；魅力馬來西亞：吉隆坡、濱城、沙巴、古晉、蘭卡威、關丹、怡保、哥打巴魯，與多個東南亞秘境景點也都有8折起優惠。旅遊期間最晚至2020 年3月28日止。

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