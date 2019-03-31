國航機師、空服員平均飛時 低於法規

2019-03-31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕改善過勞是近年機師、空服員訴求，民航局公布一○六年一月至今年一月間，華航、華信、虎航、長榮、立榮、遠東等國籍航空機師、空服員連續三十日平均飛行時間及執勤時間，虎航機師、空服員的平均飛時最高，華信機師、遠東空服員執勤時間最長，但都遠低於航空器飛航作業管理規則（AOR）規定。

連續30日平均飛時 虎航最高

交通部官員表示，航空業具特殊性，台灣有短中長期工時規定，包含連續二十四小時內飛時不超過十小時、連續三十日不超過一百二十小時、連續九十日不得超過三百小時、連續十二個月不超過一千小時等。

機師與空服員連續三十日平均飛時的法規上限是一百二十小時、執勤時間法規上限是兩百三十小時。

根據民航局資料，機師連續三十日飛時，以立榮四十小時至六十小時最低、虎航七十至八十小時最高；執勤時數則以華航一百至一百三十小時最低、華信一百三十至一百六十小時最高。

空服員飛時則以立榮、遠東五十至七十小時最低，執勤時數則是遠東一百三十至一百七十小時最高。

官員表示，航空業不太適合以勞基法來規範，否則就會出現虎航飛時、執勤時數較華航、長榮高，但是華航、長榮員工因超過勞基法延長工時被罰，次數卻較多；主要是虎航許多航班都跨越凌晨零點，「每日」工時就不容易超過勞基法規定的十二小時。

民航局指出，飛時計算從飛機艙門關閉至抵達目的地關閉引擎為止；執勤時間除從報到後至報離外，還包含平時訓練、開會、公司活動、出差等，若在外站過夜，要計算到人員送至旅館為止。

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