華航開航一甲子 經典照徵集活動抽歐美機票

2019-09-16 17:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕華航今年開航一甲子，不僅平安地將旅客帶到世界各個角落，也一步一腳印開拓台灣航空史上各項重要里程碑。為全心迎接60週年，華航即日起舉辦「當我們同在一起_尋找您與華航的共同記憶」經典照片徵集活動，邀請全民投稿分享屬於自己與華航的影像邂逅，符合資格還有機會抽中華航空歐美航線機票等60項精選好禮。

華航表示，誠摯地邀請旅客分享這60年來一次次動人的雲端時光，提供的經典照片主題無論人物、飛機、客艙，須可直接辨識與華航相關，尤其以1959年起至2000年具時代感最佳，另可再以30至100字中或英文說明，填妥相關資料寄至：cievent@china-airlines.com。

收件時間自即日起至2019年10月31日23點59分截止，符合資格者可以參加活動抽獎，獎項包含華航歐、美、紐澳與東北亞、東南亞及香港等航線經濟艙來回機票與華航60週年彩繪模型機等周邊商品。此外，經典照片還有機會刊登於華航機上雜誌《Dynasty》60週年特刊及華航60週年回顧展，詳細辦法請參考活動網站，將在12月16日公布60名中獎名單。

華航表示，60年來華航始終如一，平安的帶領旅客到世界每一角落，也不斷記錄著每個雲端經典，未來華航也將持續以「台灣首選航空公司」為永續發展的願景，共同邁向下一個甲子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法