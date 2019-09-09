華航CI754引擎遭鳥擊 逾200旅客滯星延至凌晨返台

2019-09-09 18:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空CI754班機，原定今日下午1點25分從新加坡飛回台北，不過飛機在地停期間，機務人員實施必要檢查時，發現發動機（引擎）有受鳥擊情況，導致該航班需延至明日凌晨0點30分起飛。

中華航空表示，發現引擎有受到鳥擊影響後，該航機基於飛行安全須實施必要檢測及維護，後續已調度其他航機前往接運。對於約200餘名搭機旅客，華航已安排前赴旅館休息與用餐，明日凌晨0點30分再搭機返台；華航表示，造成搭機及接機民眾不便之處祈請見諒。

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