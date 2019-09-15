業務量增加 台北港17日成立八里分關

2019-09-15 11:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕台北港業務量近年來顯著成長，2016年起貨櫃裝卸量首度超越基隆港，財政部關務署基隆關17日將升格基隆關桃園分關台北港辦事處，成立八里分關。

基隆關表示，台北港自2013年10月起開啟兩岸直航的旅客通關業務、2015年啟用海運快遞專區、2016年啟動多國拆併櫃（MCC）業務及2017年成立北五碼頭多功能萬坪物流倉庫後，港區整體貨櫃裝卸量、旅客通關量及貨物進出口報關量均大幅成長。

根據台灣港務公司統計，台北港腹地較基隆港大上5倍，2009年啟用貨櫃碼頭以來，貨櫃裝卸量連年成長，2012年首次突破100萬TEU，2016年貨櫃裝卸量達147萬TEU，第一次超越基隆港，當時航商、貨櫃場業者就陳情希望成立八里分關，希望加速貨物通關流程，提高競爭力。

基隆關表示，他們因應業務需要，2017年8月成立專案小組，經通盤考量各通關單位業務量及地理位置後，規劃於台北港港區成立八里分關，同時裁撤六堵分關，將現行台北港辦事處由2課8股擴編為4課（業務一課、業務二課、稽查課及儀檢課）14股，業務運作比照一級單位，機關地址、服務電話與傳真號碼均無異動。

基隆關說，台北港辦事處升格八里分關後，未來將以更完善的組織架構及人力配置，提升海關行政效能，提供商民更加便捷的通關服務，促進港埠發展。

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