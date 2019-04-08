台北港海域管制長達27天 海上戰術訓練

2019-04-08 11:49

〔記者羅添斌／台北報導〕2019金華演習實兵演練暨海安10號演習下月將在台北港舉行，為因應演練需要，台北港北方部分海域從今天要一連管制27天之久，政府官員今天指出，主要是因為實施海巡艦艇及搭配空勤總隊直升機、海巡署無人機起降組合訓練需要，加上要在海上進行海軍及海巡艦艇的戰術訓練，因此才需要管制這麼久。

官員表示，空勤直升機搭配海巡艦的起降訓練，是以空勤總隊的海豚式直升機來執行，至於由陸軍撥交給空勤總隊的UH-60M黑鷹直升機，因為各項原因考量，目前尚未能在海巡艦艇上起降。

官員表示，交通部航港局已經發出公告，為協助海洋委員會海巡署執行「2019金華演習實兵演練暨海安十號演習」，原則同意該署於以下時間日期與範圍位置進行演習：

108年4月8日起迄5月4日演習日止，週一至週五，每日0900時-1600時於台北港北方3.6浬處海域進行組合訓練。

108年5月4日（六）演習日，假台北港東17～19號碼頭（含前方水域）暨北方3.6浬海域辦理本案操演任務。惠請轉知貴屬（代理）進出港及下錨船隻注意航行安全。

另為配合該署108年4月8日起迄5月4日於台北港北方3.6浬處海域之訓練，台北港擬於4月8日00:00時～5月4日16:00時協助管制錨泊區域，禁止所有船舶下錨，以維演習進行及海上交通安全。

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