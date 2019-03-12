神龍小組來了！ 台北港、602旅 將在3/23、3/30開放參觀

2019-03-12 11:03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日召開記者會，宣布今年陸軍龍翔營區開放活動將在3月30日登場，當日除空地整體作戰操演、直升機空中分列及性能展示、神龍小組高空跳傘、戰機衝場等動態活動外，另也有多項雷霆2000多管火箭、雲豹甲車等軍備靜態展示。而在此之前，海軍與海巡署在3月23日攜手在台北港舉辦「國防知性之旅」，屆時二單位將安排多艘水面艦供民眾參觀。

陸軍十軍團參謀長林文皇表示，位於台中新社的陸軍602旅龍翔營區，將在3月30日上午8點至下午4點開放，屆時將安排戰機衝場、直升機空中分列及性能展示、神龍小組高空跳傘、火災空中支援暨人員搜救、陸軍專校戰鼓表演、台中女中儀隊表演、新民高中樂儀旗隊表演、特戰部隊戰技表演、空地整體作戰操演、甲車試乘、火砲底火試拉及戰鬥個裝著裝體驗等項目。

靜態軍備展示部分，林文皇表示，屆時裝備陳展區分各型直升機、CM33八輪甲車、雷霆2000多管火箭、地面火砲、防空飛彈、反裝甲飛彈、工兵、化學兵戰鬥支援車輛、通資系統等18項各型現役裝備陳展。另外，為推廣全民國防，同時響應台中花博展，本次營區開放活動由台中市政府於現場開設「花卉博覽會推廣專區」。凡當日於營區參與活動的民眾，可在現場購得200元花博優惠票（原價350元，約5.7折），可使用至108年4月24日花博結束為止。

至於台北港國防知性之旅，海軍副參謀長梁明德表示，此活動由海軍、海巡署、台灣港務公司協同舉辦，時間定於3月23日上午8時至下午4時，地點位於台北港海巡基地，而當日自行駕車民眾，須改搭接駁車進入會場。當日將邀請地方首長、中央及地方民意代表、北部地區高中職學校、ROTC學校與一般民眾參加。

梁明德表示，當日將展示康定級艦、錦江級艦、海巡宜蘭艦及桃園艦等4艘艦艇供民眾登艦參觀；另有光六飛彈快艇2艘靠泊陳展，碼頭上則規劃雷霆2000、雲豹甲車、復仇者飛彈車、AAV7兩棲突擊車、愛國者三型飛彈車、憲兵重型機車等15項武器裝備陳展。另也有幻象2000戰機衝場等動態演出活動。

而這二場活動的開放對象皆有限定，軍方指出，欲參觀民眾應攜帶身分證名文件供查驗才得以入營，另也不開放未事先申請，且非外籍配偶或看護等人以外的籍人士入營。

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