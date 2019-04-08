獨家》模擬台北港遭中國恐攻 相關海域今起管制27天

2019-04-08 11:15

〔記者羅添斌／台北報導〕政府資深官員今天透露，為強化國人反恐意識，以及驗證政府部門反恐能量是否足夠，5月4日將在台北港舉行以反恐為主題的金華演習，並且併同海委會海巡署的海安10 號演習一併舉行，模擬台北港遭到中國或是恐怖組織的攻擊，檢驗軍警消海巡單位有沒有足夠能力處理及應變。

官員並且表示，為了進行密集的海空聯合演練，台北港北方部分海域，要從今天起一直到5月4日止進行管制，禁止所有船舶下錨。

官員表示，2019金華演習實兵演練暨海安10號演習，將邀請蔡英文總統及行政院長蘇貞昌親臨視導。

金華演習為行政院國土安全辦公室執行的年度反恐演習，海安演習則是海洋委員會海巡署執行，政府資深官員今天說，為求演習的狀況想定與應變處理能夠求真求實，政府決定將這兩項演習合併辦理，並已訂在今年的5月4日於台北港舉行。

官員指出，2019金華演習實兵演練暨海安10號演習，是模擬台北港遭到中國或是恐怖組織的恐怖行動攻擊，並且由船舶載運有毒化學物質滲透進港，意圖癱瘓港口運作，以及模擬中國以快艇或是商船靠港後，將特戰人員送入台北港，並以伺機直攻大台北衛戍區。

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