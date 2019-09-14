基隆城隍日巡遶境 180公斤鹹光餅車吸引搶拍

2019-09-14 16:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕雞籠城隍文化祭曁202年安座大典的壓軸活動─城隍日巡遶境，今日下午熱鬧登場，基隆市長林右昌、基隆市議會議長蔡旺璉、國民黨立委參選人宋瑋莉都出席活動，祈求城隍爺主持正義、護佑眾民。

為慶祝雞籠城隍文化祭曁202年安座大典，基隆城隍廟邀請台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、豐原城隍廟、南投草屯惠德宮等各縣市城隍爺以及神將，一起在基隆市區遶境，民眾爭相向開路的家將索取鹹光餅，拿給家人吃保平安，場面相當熱鬧。

基隆護國城隍廟今年特別準備城隍鹹光餅與城隍夫人餅分送平安給大家；基隆城隍廟指出，鹹光餅的意義在於讓小朋友壓驚保平安，城隍夫人餅則是應景慶祝中秋吃團圓，廟方準備5000個餅沿途發放給信眾，店家與基隆遊客一起享用保平安。

在今天的日巡活動中，也讓台灣最大鹹光餅首度亮相，城隍廟特別製作極具特色，重達180公斤的鹹光餅車，希望把傳統文化延續下去，並為基隆祈福，希望百姓平安健康；由於這個鹹光餅車真的很大，吸引許多民眾搶拍照。

宋瑋莉說，基隆城隍爺日巡遶境這種延續百年歷史的傳藝活動，不但讓參與者的身心靈得到平安，在推廣基隆觀光節慶上也是一種宣傳，歡迎各地友宮與民眾前來共襄盛舉。

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