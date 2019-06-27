城隍爺上超跑 林智堅：城隍祭啟航邀國人感受城市文化品牌

2019-06-27 13:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與新竹都城隍廟合作推出2019竹塹中元城隍祭，今年更與台灣省城隍廟合作，讓都城隍爺神尊登上敞篷跑車，前往台北城隍廟交流，象徵城隍祭正式開跑，市長林智堅感謝城隍爺庇佑，讓竹市越來越進步，邀請全國國人一同參與2019中元城隍祭。

林智堅表示，2019竹塹中元城隍祭將於7月31日起（農曆6月29日）至8月15日（農曆7月15日）熱烈展開，祭典期間將會有各式系列活動及精彩藝陣表演，包含7月31日的福門大開神鬼啟航、8月13日的夜訪、8月15日的城隍威巡，其中8月1日的夯枷已成為許多民眾每年都要參與的盛事，邀請全國民眾前來共襄盛舉。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞指出，竹塹中元城隍祭透過直播、網路的力量，讓許多年輕人開始參與，「夯枷」參與者越來越多，期盼國人一起來感受城隍威靈，參與竹市重要宗教盛典。

他說，「夯枷解厄」是新竹傳統宗教盛事，至今仍遵循古禮舉辦，「夯枷」則是效仿古代犯人在肩上扛著刑具，希望藉由陰陽司公代向都城隍爺請求赦免自身背負的罪過，再由道長為都城隍爺奏稟疏文除罪，如此珍貴的傳統民俗文化值得全國民眾一同參與。

2019竹塹中元城隍祭「夯枷解厄」已正式開放線上報名，不論現場報名或是網路報名都能抽獎，線上報名

至7月24日，都城隍廟臨櫃現場報名至7月31日，詳情請洽新竹都城隍廟官方粉絲團。

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