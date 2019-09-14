白冰冰母校圍牆傾斜 居民憂恐傷學童

2019-09-14 12:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕藝人白冰冰母校－基隆市月眉國小，開學前夕原本緊鄰學校圍牆的邊坡水泥矮牆崩裂，傾斜的矮牆不知何時會無預警倒下，居民擔心每天上下學經過學子遭殃，向議員韓世昱陳情，韓世昱緊急要求信義區公所趕緊拆除傾斜圍牆，廠商中秋節前拆除圍牆，並且展開圍牆工程，預計9月下旬就能完工，確保學童上學安全。

月眉國小雖然蓋在山坡上，出入的唯一道路十分狹窄，僅能讓一輛小客車通過，無法兩輛車同時間上下，但是全校全盛時期仍有500多人就讀，目前則僅剩下60幾位學生。

月眉國小校長賴鴻吳說，這條通往學校的上坡道路是全校師生出入通道，由於崩裂的圍牆下方是20幾公尺的邊坡，開學前一天他發現與學校圍牆緊鄰的邊坡圍牆崩裂，一大段長約10公尺的水泥圍牆呈現傾斜，他與總務主任一起放置警示三角錐，並拉起黃色封鎖帶，避免學生走路上學靠太近，水泥牆突然倒下而受傷。

韓世昱關心月眉國小圍牆工程進度，今天抽空前往查看，發現包商已經拆除圍牆，並且都灌漿完畢，一週內應該就能完工，請家長放心。

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