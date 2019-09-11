「均一」獲Google3100萬贊助 推線上智慧家教

2019-09-11 22:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕均一平台教育基金會表示，今年3月獲Google.org贊助100萬美元（約3100多萬新台幣），7月更推出線上智慧家教「均一小老師」，強調內有海量學習資源，陪伴孩童自主學習，並在今年9月10、11日的Google開發者大會上，列為範例應用，驚豔全球5千名菁英工程師。

均一表示，只要在有Google助理系統的智慧型手機上，長按HOME鍵，說出：「我要跟均一小老師說話」，就能召喚全年無休的小老師，提供數學、理財、自然、邏輯思考、Scratch等海量知識，從國小到高中都能使用，還準備國中教育會考、高中基本學力測驗等大補帖，免費使用。

而均一平台教育基金會今年3月獲得Google.org贊助100 萬美元，成為台灣第一個受Google.org資助的組織，隨即便在均一教育平台上，利用Google助理推出上述的智慧家教，並在這兩天舉辦的一年一度Google 開發者大會，成為示範案例，驚豔5000名全球菁英工程師。

均一董事長呂冠緯指出，台灣正在推動未來10年最重要的教改－108課綱，能否成功關鍵之一，是教師能否在教學中應用新科技，「均一小老師」將新興科技融入教學，改變傳統教學模式，讓學習更有效率。

「均一小老師」的開發者張正穎則表示，對自己的軟體成為Google開發者大會的示範案例感到驚喜，是對均一肯定，也是台灣軟體與教育界的榮耀，希望能藉此加速台灣教育的創新，用科技融入教育，帶動更多改變與可能。

「均一小老師」在今年Google開發者大會上，登上大螢幕成為示範案例。（均一平台教育基金會提供）

均一表示，使用者只要在有Google助理的手機上，長按 Home 鍵，說「我要和均一小老師說話」就能能召喚均一小老師。（均一平台教育基金會提供）

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