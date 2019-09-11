元智大學化材系創客課程 師生聯手拿下自釀啤酒大賽總冠軍

2019-09-11 22:07

元智化材系教授藍祺偉（左1）開辦創客課程，帶領學生參加自釀啤酒大賽獲學術組總冠軍殊榮。（記者李容萍攝）



☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

〔記者李容萍／桃園報導〕近年來精釀啤酒釀造的潮流湧向全世界，國內許多大專院校，也相繼開設相關課程。元智大學化材系教授藍祺偉，去年開設「Lango Craft Beer精釀啤酒」創客課程，今年3月設立國內大專院校第一座精釀啤酒成果分享室（Lango Bar），讓學生在此空間分享、討論與展示化材系於相關課程的創作成果，今年暑假參加第3屆南台灣自釀啤酒大賽，在學術組19所大專院校及50多組作品中脫穎而出，榮獲學術組總冠軍殊榮。

藍祺偉帶領化材系學生楊浚良、黃瀞嬅、陳姵慈、鄧伃恩、宋馨亞、林俞衫及段映竹，參加第3屆南台灣自釀啤酒大賽，分別以黑糖英式棕色艾爾獲得學術深色組競賽亞軍；清寧沐洛神與桂圓黑糖炸彈，獲得學術實驗組冠軍與季軍，其中，獲得學術實驗冠軍的清寧沐洛神，由陳姵慈、鄧伃恩所研發。

陳姵慈表示，洛神花富有豐富的花青素、維生素，以及鎂、鈣等的營養成分，具養顏美容、清心降火及補血效果，對女性有諸多益處。配合釀材主角「洛神」，選用較特殊紅色麥芽，以德國春季二稜麥，來釀造出帶有強烈紅色調性的酒體。此外，啤酒花的部分則是選用Centennial百年啤酒花，使酒體帶有花香以及柑橘類果香，再於一次發酵時加入含檸檬片與洛神花的茶包、二酵時加入洛神花醬汁，讓洛神花迷人的酸甜和青檸片的清香風味相互映襯，精釀出清新酸甜的鮮生啤酒，在夏日飲用格外消暑暢快。

元智化材系開辦創客課程，師生參加自釀啤酒大賽獲學術組總冠軍殊榮，連校長吳志揚（左）都肯定學生這款啤酒美味。（記者李容萍攝）



☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

元智大學校長吳志揚表示，創客教育是要培養學生實務實作能力、創新能力及跨域整合的團隊能力，進而昇華具備創客文化與態度。精釀啤酒創客課程，屬跨領域知識的整合型學習歷程。學生們在精釀啤酒釀造項目中，學習生物、材料、化學及工程等知識，並以專業職人精神，透過實務創作體驗，不同材料與酵母在不同條件下，如何醞釀出多層次且多元的口感及風味，並學習藉由文字敘述勾繪出品嘗此精釀啤酒的感受。

此外，學生們也運用相關工具，設計屬於自己精釀啤酒的酒標，以及周邊商品例如杯墊等，甚至延伸到如何與餐廳或咖啡店家合作，銷售新研發的精釀啤酒。

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