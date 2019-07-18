元智開發「虛擬試穿」 3秒換穿搭

2019-07-18 11:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕人工智慧（AI）當道，各行各業也展開AI鏈結與應用，元智大學因背後有遠東集團，也獲資助設相關中心，投注學研展開產學合作，如開發虛擬穿衣，以及人流計數、專注力識別等技術，增進消費購物，分析百貨、展覽的經濟效益。

元智校長吳志揚表示，校內首創將程式語言列全校必修，更以遠東集團的優勢，讓校內有最豐富的多樣性產業資料，還有實體場域讓師生展開AI研究，包含金融、零售、電信、醫療等，並在集團支持下建置AI高速運算環境，提升整體研發能量。

元智電機系主任陳敦裕則與旗下實驗室學生共同研發「虛擬試穿」系統，使用AI擷取人像進行姿勢與人體部位辦別，再將要試穿的衣服扭曲縮放運算，並有別其他3D模擬建模，只採2D圖像，不用耗費大量時間，把消費者全身脫光掃描，只要使用者自行拍照上傳，系統幾秒鐘內就可模擬試穿，且試穿的衣物圖樣更可貼合使用者身形，未來擬增加大小SIZE模擬，但坦承相關圖像清晰度仍待提升，目前已有新竹巨城百貨及網路電商有興趣。

另，陳敦裕的實驗室也投入「人流計數」與「專注力識別」等系統研發，陳敦裕說，是採用「物件偵測」的技術，分析人潮，包含分析重疊影像、重複進出等，加上用AI分析人流的行為，如駐足拿起商品端詳等，收集其專注力的圖表，統合性分析百貨公司內的人流，或是展覽場地各攤位的經濟效益等，同樣與新竹巨城合作開發。

元智資訊學院院長詹前隆則表示，隨著AI來臨，相關技術已逐漸應用到各行各業，為此校內也將AI與各重大產業及議題結合，包含工業4.0、媒體行銷、公共政策、數位金融及智慧醫療等，進行人才培育，目前採人工智慧、資料科學及機器學習為學院三大核心，再加上創立5年的大數據與數位匯流創新中心，可幫學子在新興AI應用層面上，培育成新一代人才。

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