921集集防災出招 「罐頭麵包」日本防災食品大方送

2019-09-11 19:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕921大地震今年屆滿20週年，位在震央的南投集集鎮，鎮公所近期發送防災包給鎮民，盼強化民眾防災意識，甚至還募集到日本企業贊助的防災食品，將搭配臉書活動送出日本專業防災物資，鼓勵民眾做好防災準備，防患於未然。

集集鎮長陳紀衡表示，日本對於防災觀念與準備相當重視，因此企業也有推出專業的防災食品，這些防災食品可保存5年，不只有加冷水就可食用的「即食餐」如米飯與粥，口味也有松茸、梅子、海帶等，甚至有「罐頭麵包」，打開就像杯子麵包，即開即食，非常方便。

今年是921大地震20週年，為了讓民眾能檢視自家防災準備，才會推出內含乾糧、水、護理包、口罩等物資的防災包送給鎮民，並加碼推出「防災即食餐」、「罐頭麵包」臉書抽獎活動，要送出響應防災包的民眾。

公所表示，民眾只要將家裡準備的防災包拍照上傳臉書「陳紀衡 Welcome to Jiji,Taiwan」，就能獲得抽獎機會，盼透過網路互動方式，號召民眾響應，加強居家防災，有備無患。

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