見證浩劫重生！921地震20週年攝影展 南投9/1開展

2019-08-30 13:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕1999年9月21日，南投發生芮氏規模7.3強震，一場深夜大地震，重創南投觀光與產業，南投攝影師簡慶南，在震後冒著餘震風險，透過鏡頭捕捉當時的動盪與滿目瘡痍，20年過去，簡慶南率領貓羅溪社大學生，再度用影像回顧921後重生的南投，9月1日起將在南投縣農工商展覽中心，展出南投921二十週年「風華再現攝影展」，展期至9月30日止。

簡慶南表示，南投貓羅溪社區大學師生攝影聯展，是以南投人難以抹滅的921地震為主題，學生透過資料照片選擇拍攝主題，創作過程讓學員回想起南投的舊時風光，甚至研究起老建築的歷史，讓攝影創作不只是學習影像畫面構成，也希望讓觀眾從攝影師的角度，認識南投的歷史風華，對這塊土地有更深的連結。

南投921地震20週年攝影展，將於9月起在南投縣農工商展覽中心展出1個月，在9月21日上午10點，現場也將舉辦茶會，所有攝影創作者將解說創作歷程，讓觀展者可更進一步了解作品與背後故事。

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