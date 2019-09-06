民眾注意！9/20上午9點21分將發送地震模擬演訓簡訊

2019-09-06 09:57

〔記者黃欣柏／台北報導〕今年是921震災20週年，內政部上午指出，政府將在今年9月20日上午9點21分模擬強震發生，屆時中央氣象局會發布地震模擬演習簡訊，請民眾收到簡訊時一起演練「趴下、掩護、穩住」之抗震保命3步驟，學習在強震時保護自身安全。

內政部表示，每年的9月21日是「國家防災日」，今年又適逢921震災20週年，因此政府將在9月20日上午9點21分模擬地震發生，模擬內容為大甲斷層錯動，誘發彰化斷層北段發生規模6.8級地震。

內政部說明，9月20日上午9時21分將由交通部中央氣象局發送「4370國家級警報」訊息至民眾手機，同時公視、各無線電視台、各有線電視系統台及各數位看板業者，也會同步插播臨震應變訊息的跑馬燈，廣播電台也會擬真同步語音插播，讓國人迅速收到災害緊急訊息。

另外，在當天10點59分至11點01分間，各有線電視系統台會測試自動切換至公視指定頻道，各無線電視台也會同步播放災防訊息，讓電視用戶都能接收到政府的緊急訊息，而當天政府也會動員中央、地方辦理大規模震災演練，驗證各種救災調度規劃的可行性。

除了20日當天的演練以外，內政部表示，其實從9月16日到20日，連續5天都有不同的活動主題，包括防災知識模擬考、居家安全環境檢查、緊急避難包準備、3日份食物飲水準備及地震避難演練等主題，希望結合各地方政府消防局推動防震宣導，強化全民防災意識。

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