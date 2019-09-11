「愛的書庫」15年逾5千萬人次借閱 用閱讀修復心靈創傷

2019-09-11 17:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕「閱讀，就是希望！」台灣閱讀文化基金會從15年前成立「愛的書庫」，集結教育界、企業界善心，幫助921失去家園、親友的孩子修復心靈創傷，推廣閱讀教育，今用14篇人物串起這段感人故事，把台灣人平凡又不凡的奉獻之愛，持續流傳。

20年前的921大地震發生後，當時一群中小學教師投入教材、書籍的「重生」，分工選書、編書，並透過閱讀幫助受創傷的孩子心靈重建，該模式感動企業界、921震災基金會等，眾人齊心在2005年成立「愛的書庫」，透過愛心捐款購書、建構平台把書送到偏鄉角落，多年來在各地已建303座書庫，讓73萬冊書傳閱給超過5千萬人次，默默奉獻台灣教育。

該基金會董事長廖祿立表示，愛的書庫是改變台灣下一代教育的著力點，投入期間被各方加入者的愛心與熱情所深深感動，未來也將持續推廣，更進一步延伸閱讀研習營，帶領孩子在教育中適性發展。

愛的書庫15年來的點滴，該基金會委託本報南投縣記者陳鳳麗協助撰寫專書《閱讀，看見希望：改變台灣閱讀教育的推手——愛的書庫》，陳鳳麗說，自己從該書庫從無到有，至今持續關注，採訪14篇人物稿，包含知名企業家、中小學教師、書庫管理志工、替代役等，眾人共通點都是願把閱讀美好化作愛的力量，竭盡所能奉獻。

陳鳳麗更感念，書中一名台中市九德國小老師陳靜媚非常愛看書、教書與愛學生，但她大學時便罹癌，人生不斷跟病魔對抗，可惜採訪完後隔一年，陳便辭世，但陳辭世後把畢生藏書捐給學校，捐給其最愛的學生，自己雖遺憾無法將書交給她，但也盼把陳的故事用更有意義的方式流傳。

本報總編輯鄒景雯表示，921震災時自由時報也發動募捐、投入2個學校與機構的重建，但今更發覺還有一群高貴靈魂，15年來持續從事心靈重建，從南投出發到台灣每一個角落，無私奉獻，身為媒體也接受指教，願一起共同推廣閱讀。

前921震災基金會執行長、豐年社長謝志誠說，當年用基金會的力量，與民間共同創設愛的書庫，但隔年震災基金需收場，幸廖祿立接下重擔持續推動，盼此事能透過書籍與傳播，讓社會大眾知道，台灣最可愛就是人，最偉大也是人。

前教育部長曾志朗表示，台灣閱讀推廣在世界全球都屬難得，當年親見協助書庫計畫運送的新竹物流司機把書一箱箱搬上偏鄉，司機一句：「我小時候想要讀書沒有書，現在我一定要把這些書送上山！」直呼台灣愛心善良非常了不起。

仰德集團－新竹物流顧問陳士魁表示，讓司機投入愛的書庫計畫，雖少了單趟抽成收入，卻發現司機氣質改變，甚至收到偏鄉孩子寄送的感謝「藍色超人」卡片，都讓司機有種「另類教師節」的感動，因而掉淚，未來也願長遠加入此公益。

教育部主任秘書朱楠賢說，閱讀就是國民素養的表現，感念民間多年來集結各界力量成就如此有溫度的善行，教育部也希望與民間一起攜手，共同推廣前進。

基金會執行長陳一誠說，目前基金會將持續推動公益閱讀，目標要在全台369個鄉鎮都建置愛的書庫，更搭上時代潮流，著眼數位閱讀，並鎖定媒體識讀、假資訊真偽辨識等角度，幫助孩子培育更多閱讀素養與基礎。

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