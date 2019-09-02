921廿週年...集集防災包送震後「新生代」

2019-09-02 14:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕921大地震今年屆滿20週年，為喚醒民眾防災意識，位在震央的集集鎮，今年鎮公所也募集防災物資，推出防災包「積集包」，此次防災包共製作2500個，公所為此還變身「加工廠」，開出一條「生產線」將防災包備妥裝箱，預計本週就會發給921震後出生的集集「新生代」，盼藉「新生」概念，將防災包帶回家，把防災觀念散布到集集各角落，防患未然。

集集鎮長陳紀衡表示，921大地震20週年，為建立民眾防災意識，公所特別募集防災物資，所提供的防災包備有乾糧、水、護理包、口罩，手電筒、電池，以及鋁箔毯、手套、口哨等基本物資，且包包外觀採亮橘色，不僅顯眼易找，布料還防水，相當實用。

公所說，防災包物資募集完成後，就加緊趕工包裝，由於數量不少，公所還開出一條「生產線」，號召同仁協助包裝、檢查、裝箱，直到裝完2500份為止，預計本週會針對鎮內各級學校發出第一批，下週則是第二批，讓所有符合資格的鎮民都能拿到，藉此強化民眾防災準備與風險意識。

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