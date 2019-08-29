俄羅斯暖心設計師點頭了！我駐處當面邀請 確認九月訪台

2019-08-29 20:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕交通部觀光局集集彩繪列車爆出石虎圖案爭議，圖案原創俄羅斯設計師卡佳（Катя Молодцова）大方繪製全新的石虎圖無償贈送台灣使用。我駐俄羅斯代表處今天已和卡佳會面，正式邀請卡佳9月訪台，卡佳也已經同意。

上週集集彩繪列車公開亮相令人驚艷，隨後卻傳出石虎圖案根本與石虎特徵不符、反而像花豹，又驚爆是從圖庫買來的圖案，該圖的原創設計師卡佳得知後，了解石虎在台灣的保育困境，前天大方繪製新圖，還承諾供台灣無償使用；交通部長林佳龍親自到卡佳的IG留言致意，同時邀請來台，參加9月21日921地震20週年當天集集彩繪列車活動。

我駐俄羅斯代表耿中庸今與卡佳會晤，致贈小禮；卡佳也特地在原創石虎插畫上簽名贈予台灣。俄羅斯代表處今天在臉書上分享此事，介紹卡佳是位自由插畫家，名字Катя Молодцова用拉丁字母拼寫是Katya Molodtsova。

駐俄羅斯代表處除了當面感謝卡佳特別為台灣繪製石虎圖的暖心舉動，也代表交通部長林佳龍，正式邀請卡佳在今年9月中下旬訪問台灣，「卡佳小姐已經同意訪台了！」代表處也表示，之後將和交通部觀光局配合辦理卡佳小姐訪台事宜。

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