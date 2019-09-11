竹女學生「編輯基因的時代來臨了？」奪台積電盃青年尬科學競賽冠軍

2019-09-11 15:21

［記者洪美秀／新竹報導］新竹女中學生吳佳芯、郭真伊、彭怡文參加台積電盃青年尬科學競賽，以電影「愛的代價」，探討今年競賽主題「編輯基因的時代來臨了？」，從239隊參賽隊伍中脫穎而出，勇奪全國冠軍，學生不是數資班學生，卻能奪此金牌，相當不簡單。

竹女學生組成「Bad Girls」團隊，從初賽、複賽，一路過關斬將進入決賽，團隊展現對競賽主題的探究，不管是指定電影的科學短講、參賽隊伍的交相提問，或是評審專業問答，表現出色，獲得最高榮譽。

學生也在生物科老師張淳琤指導下，努力找答案，包括閱讀大量「編輯基因」科學資料，並請教相關研究領域的教授，更連繫龐貝氏症治療藥物：Myozyme的發明者陳垣崇博士，來解決研究過程中產生的疑惑。

初賽時，團隊也做了彈珠檯道具，來解釋表觀遺傳學，希望藉由不同彈珠，隨機經過不同路線，最後到達不同格子，來說明基因型並不直接決定表現型，且為讓大眾對「基因編輯」與「治療罕見疾病責任歸屬」的看法，還收集1300份問卷，很具參考價值。

張淳琤也說，學生從準備題目到解決問題的過程，從摸索與討論中取得重要的根據，符合新課綱理念，也把自然學科與生物學科進行跨領域整合，可提昇學生解決問題能力。

校長呂淑美說，這3個學生非數資班學生，以一般自然組學生從找問題到解決問題，展現科學及跨領域學習精神，學校與有榮焉。且學生也表達未來想就讀生命科學、生物科技和醫學系所，希望繼續努力，為罕見疾病患者找到新出路。

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