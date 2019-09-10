建設就能換選票？鐵道學會：單用高鐵沒辦法解決地方發展問題

2019-09-10 21:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天南下屏東宣布高鐵南延屏東，引起各界熱議。台灣鐵道暨國土規劃學會今天痛批政府政策買票，不論藍綠都仍然有「帶著建設就能換取選票」的共識，如今民意早已能辨別何為競選支票，盼政府能用心思考如何讓南台灣運輸需求更有效率，而非單用高鐵解決地方發展課題。

行政院長蘇貞昌親口宣布高鐵南延屏東，交通部預計月底將從現有的4案選出最終高鐵南延案。目前民進黨內及地方人士接偏好經費最少、施工期也最短的左營案。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，高鐵規劃的1980年代，當時高屏地區由於擁有完整的石化工業產業鏈，因此，高屏地區的生活圈自過去農業社會轉型時，快速地自輕工業朝向以塑膠產業為核心。然而，隨著台灣整體產業朝向高科技業為發展核心時，科學園區除了最初的新竹之外，後續落腳到台中、台南（含緊鄰台南的南科路竹園區），導致原高雄─屏東的工業產業鏈轉型產生問題。

台灣鐵道暨國土規劃學會說，高鐵通車至今進入第13年，據統計，高鐵南港至台中的進出站人次數，自2011年起飆破全線進出站人次數的7成後，持續往台中以北各站集中。縱使2016年苗栗、彰化、雲林等3站啟用後曾略為拉回，但集中情形仍未趨緩，至今年南港至台中進出站人次數已達72％。顯示台灣高鐵的發展經驗與全球高鐵一致，高鐵不僅加速人口往主力城市集中的趨勢，也導致中小型聚落的發展資源因人口遷徙而遭忽視或排擠。

學會表示，支持以提升民眾「行的便利」為前提的交通建設，但高鐵屏東的各延伸方案，除了不用於左營換車，就班次與時間層面，對於民眾的便利性並無顯著提升。且交通建設應著眼於長遠的國土、產業、生活聚落發展而進行規劃，非以單一的交通建設而期盼改變當地發展的現狀。

學會表示，如果政府真心有上千億的建設預算可以投入南台灣，為何不要好好思考，是否要讓南台灣的機場能量更大？是否地方的運輸需求能夠有更有效率的解套？沒有產業與生活的想法，單純用高鐵，是沒辦法解決地方目前與未來的發展課題。

學會也痛批，政府體制不論藍綠，仍然擁有「帶著建設就能換取選票」的共識。然而，歷經這麼多年，民意早已能辨別何為競選支票，尤其去年大選前瞻計畫無法令執政黨保住執政優勢，就是最大的警訊。

學會呼籲，對於南台灣來說，產業的問題仍然是當地民眾最深層的隱憂與恐懼。如何讓民眾不再覺得「什麼都是台北好」，又如何不讓回鄉發展的遊子認為「我的家鄉早已不在」，這些都是需要執政者與地方的民眾有更深層的互動與參與，才能夠得到多數人的共識。不論執政與否，只要能貼近產業與生活的發展，定能比目前的作為更能增加穩固的選票，也真正讓當地民眾感受到進步與認同。

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