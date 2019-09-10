高鐵南延屏東 最快2031年完工

2019-09-10 19:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天南下屏東宣布高鐵南延屏東案。交通部表示，目前共有燕巢案、左營案、高雄案及小港潮州案，僅前兩案完成可行性研究的必要項目，後兩案尚未完成，交通部預計9月底在第3次審查會議從4案中選出1案，若最後左營案雀屏中選，預計可直接報行政院核定，交國發會審議並完成綜合評估及環評審查，估至少要花1年半的時間才會正式動工，再加上10年施工期，估2031年完工。

鐵道局副局長楊正君表示，包含燕巢案、左營案、高雄案及小港潮州案都在可行性研究過程中，其中前面兩案以做完可行性研究必要項目，交通部預計9月底將召開第3次審查會議，邀集7位專家學者、政府機關，依工程難易度、經費、用地拆遷等因素考量，選出最適合一案。

楊正君表示，由於前兩案已完成可行性研究，若最後選擇前面兩案其中一案，將可直接報行政院核定，交國發會審查，並進入綜合規畫及環評程序，最快1年半後就能動工，其中左營案施工期約10年，經費約554億元（不含新購列車），是4案中經費最低也是施工期最短的。但若選擇後面兩案，則還需要完成可行性研究項目，粗估也要6個月以上。

楊正君表示，若最後高鐵南延路線選擇未進高雄的方案，將以左營做為高鐵路線的最終車站，左營車站將成為匯集點，由東延伸至屏東、由西延伸至台南，如此將需要重新檢討是否應強化左營車站的功能性、容量及週邊設施，以滿足高雄未來發展需求。

目前呼聲最高的左營案是以六塊厝做為屏東高鐵車站，不少人認為六塊厝非人潮聚集處，不具效益。楊正君表示，屏東車站幅員廣大，很難決定在哪個點設置車站可以服務到最多旅客，但若能在屏東縣境內設站，就能讓西部鐵道走廊意義更完整，未來也能有用快鐵接駁等方式服務潮州或更往南的鄉鎮市。

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