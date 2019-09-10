高鐵南延至屏東 業者喊話：延到墾丁效益更大

2019-09-10 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今日（10日）宣布高鐵南延屏東，目前有4個方案，分別為「左營案」、「燕巢案」、「高雄案」、「小港潮州案」，對此，旅行業者及墾丁當地的業者均表示，高鐵延到屏東市、六塊厝是沒有效益的，要延不如延到墾丁或潮州，比較有經濟效益。

根據《聯合新聞網》 報導，本身是墾丁當地的業者，中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南表示，高鐵南延案，最好是可以延到墾丁，如果無法延到墾丁，那至少延到潮州，旅客可以節省1小時的車程。

張榮南指出，高鐵延到潮州，可以讓潮州當一個總站，這個總站也可以到台東，所以一定比到六塊厝方案好。墾丁是觀光勝地，一年這麼多人來玩，但是交通真的很不方便，如果高鐵延到屏東市、六塊厝，到墾丁還要3個小時，不如延到墾丁、潮州。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，高鐵要延伸到墾丁，不然不要延。他補充說，屏東市的商業不發達，設高鐵站只滿足一般市民的交通需求，而沒有商旅、觀光業的需求。

根據今日本報報導，蘇貞昌今日南下視察屏東交通建設，並聽取高鐵南延屏東報告，宣布高鐵將從左營延伸至屏東六塊厝，屏東縣政府認為對於屏東的產業、人口、觀光、區域發展有重大幫助，更實現了「交通平權」。

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